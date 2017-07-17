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Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться

17 июля 2017 18:31
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Новости Беларуси. 17 июля разрешится и главная интрига фестиваля – кто станет победителем конкурса исполнителей эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхнюю строчку с общим баллом 151 занимают сразу два артиста – Егор Шаранков из Беларуси и Влад Сытник из Украины.

По условиям конкурса, гран-при в 2017 году быть не должно. Лидер должен опережать остальных минимум на три балла. Тем не менее, решающее слово за жюри.

Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться-1

Егор Шаранков, участник Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Беларусь):
Мы до сих пор не понимаем, как все повернется. Ждем вечера, потому что на самом деле очень интересно, как все-таки распределятся места. Конечно, под каким-то таким напряжением пока что.

Но, тем не менее, мы пытаемся расслабиться.

Уже большинство конкурсных дней прошли, сегодня просто хочется выйти, порадоваться за себя, за других, получить максимум позитивных эмоций.

# Культура # Фотофакт # Егор Шаранков # Славянский базар в Витебске-2017

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