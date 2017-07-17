Нам очень понравился Витебск: каким запомнят «Славянский базар-2017» знаменитые исполнители

Новости Беларуси. Кому из финалистов Славянского базара улыбнется удача, нам еще предстоит узнать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 июля разрешится главная интрига форума: будет объявлен победитель взрослого песенного конкурса. Правда, в 2017 году не все так просто: одинаковое количество баллов сразу у двух исполнителей, нашего Егора Шаранкова и участника из Украины. А это может означать, что гран-при не достанется никому из певцов.

Магнитики с приветом из Витебска – хит продаж в Городе мастеров. Евгений Кутаркин специально к «Славянскому базару» подготовил пять ящиков сувениров, чтобы ни один гость не уехал без подарка. Тонны шашлыка, сотни килограммов мороженного и реки кваса – сколько гости съели угощений подсчитать сложно. Гость фестиваля:

Все вкусно, настроение прекрасное. Погода немножко подкачала, а так все прекрасно. Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться «Славянский базар» – это не только конкурс, но и более сотни событий вне Летнего амфитеатра. Так, 17 июля площадь Победы заняли сотрудники милиции. Выставка ретро-автомобилей, дрифт на милицейских машинах, наглядные игры по правилам дорожного движения.

Константин Евменов, участник соревнований:

Надо было выполнить четыре разных задания. Я сдал ПДД без одной ошибки. Я получил права велосипедные, юного водителя.

Джимми Хелмс и Джимми Чемберс, группа Londonbeat (Великобритания):

Мы остались под впечатлением от выступления, было весело, удовольствие петь на такой сцене! Мы рады, что у нас в запасе еще один день, чтобы посмотреть город, возможно, прогуляться. Потому что нам очень понравился Витебск. Хулио Иглесиас-младший в Витебске: Я впервые в Беларуси, надеюсь вернуться сюда в следующем году Закрытие фестиваля – не только время подводить итоги, но и повод начинать готовиться к XVII «Славянскому базару».