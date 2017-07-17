Нам очень понравился Витебск: каким запомнят «Славянский базар-2017» знаменитые исполнители
Новости Беларуси. Кому из финалистов Славянского базара улыбнется удача, нам еще предстоит узнать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 17 июля разрешится главная интрига форума: будет объявлен победитель взрослого песенного конкурса.
Правда, в 2017 году не все так просто: одинаковое количество баллов сразу у двух исполнителей, нашего Егора Шаранкова и участника из Украины. А это может означать, что гран-при не достанется никому из певцов.
Магнитики с приветом из Витебска – хит продаж в Городе мастеров. Евгений Кутаркин специально к «Славянскому базару» подготовил пять ящиков сувениров, чтобы ни один гость не уехал без подарка. Тонны шашлыка, сотни килограммов мороженного и реки кваса – сколько гости съели угощений подсчитать сложно.
Гость фестиваля:
Все вкусно, настроение прекрасное. Погода немножко подкачала, а так все прекрасно.
Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться
«Славянский базар» – это не только конкурс, но и более сотни событий вне Летнего амфитеатра.
Так, 17 июля площадь Победы заняли сотрудники милиции. Выставка ретро-автомобилей, дрифт на милицейских машинах, наглядные игры по правилам дорожного движения.
Константин Евменов, участник соревнований:
Надо было выполнить четыре разных задания. Я сдал ПДД без одной ошибки.
Я получил права велосипедные, юного водителя.
Джимми Хелмс и Джимми Чемберс, группа Londonbeat (Великобритания):
Мы остались под впечатлением от выступления, было весело, удовольствие петь на такой сцене! Мы рады, что у нас в запасе еще один день, чтобы посмотреть город, возможно, прогуляться.
Потому что нам очень понравился Витебск.
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Закрытие фестиваля – не только время подводить итоги, но и повод начинать готовиться к XVII «Славянскому базару».
Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Буквально сегодня-вчера на электронную почту, мою личную, «Славянского базара» уже приходят предложения на 2018 год. Фестиваль не останавливается ни на одну минуту, ни на один день.
И именно поэтому, я считаю, в 2017 году результат очень хороший.
Более 60 тысяч зрителей, с десяток аншлаговых концертов. Число жителей васильковой столицы Беларуси во время Славянки увеличивается вдвое.
Анастасия Бут, СТВ:
Ритм фестивального Витебска выдержать очень сложно. Не справились с эмоциями даже часы на городской ратуше и остановились равно на час. Конфуз лишний раз напомнил: «Славянский базар» – вне времени.