Хулио Иглесиас-младший в Витебске: Я впервые в Беларуси, надеюсь вернуться сюда в следующем году

Новости Беларуси. Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Егор Крид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт-закрытие «Славянского базара» обещает много звездных имен.
Новости Беларуси. Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Егор Крид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт-закрытие «Славянского базара» обещает много звездных имен.
Хулио Иглесиас-младший, артист (Испания):
Я впервые в Беларуси, мне очень понравилось шоу, с нетерпением жду следующего выступления и надеюсь вернуться сюда в следующем году. Несмотря на дождь, мне удалось немного прогуляться по городу. Мне очень понравилось то, что я увидел.
Очень хорошо провел здесь время и рад, что познакомился с этим замечательным фестивалем.