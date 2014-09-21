20 спектаклей из 15 стран - «Театральный куфар» в Минске с 22 сентября

Новости Беларуси. Минск принимает международный фестиваль студенческих театров. Организаторы 11-го по счету «Театрального куфара» приготовили программу приуроченную к 450-летию Шекспира. В рамках проекта тематический мастер-класс по Макбету проведет известная итальянская актриса Марция Тедески. А в конкурсной программе на фестивале будут представлены 20 спектаклей из 15 стран, в том числе из Албании, Бельгии, Бразилии и Италии. По традиции конкурсную программу будет оценивать независимое жюри. А Гран-при — «Приз зрительских симпатий» — получит лучший спектакль по итогам рейтингового голосования.

Торжественное открытие театрального форума состоится завтра во Дворце профсоюзов. Красочное действо начнется с перфоменс-акции у входа в здание. Таким образом организаторы хотят чтобы праздник вышел за пределы театральных стен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.