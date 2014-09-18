В Гродно открылась выставка, с помощью товаров народного потребления рассказывающая историю области

Новости Беларуси. История Принеманья в товарах народного потребления. Своеобразная выставка появилась в Гродно. С 18 сентября в Новом замке можно увидеть игрушки 40-х годов, обувь 50-х, папиросы и пищевые продукты, выпущенные в регионе в 60-х.

Не совсем обычный проект приурочен к 70-летию образования Гродненской области. А в качестве экспонатов выбраны только брендовые товары, которые были известны далеко за пределами региона.

Особое место на выставке занимают произведения искусства. На картинах в стиле соцреализма художники старались запечатлеть значимые промышленные объекты или работу детей на школьном огороде.

Представлена и первая реклама на плакатах. К примеру, призывы беречь урожай или выращивать кукурузу в Гродно появились в 50-х годах. Продлится экспозиция до конца ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывшуюся выставку одним из первых посетил гродненский краевед Виктор Саяпин. Говорит, всю жизнь по архивам изучал историю региона, а здесь, через товары народного потребления, увидел целую эпоху. Эти своеобразные бренды Принеманья знали во всем бывшем Союзе.

Виктор Саяпин, краевед:

Они мне очень дороги и милы моему сердцу. Такими игрушками играли мои дети когда-то. В Гродно работала фабрика детской игрушки, которая выпускала деревянные и металлические игрушки.

В конце 1940 в Гродно стремились освоить выпуск максимального количества потребительских товаров. Вместе с восстановлением жилья строились новые цеха предприятий.

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея:

Мы приготовили выставку, которая в какой-то мере показала бы какие-то вехи, черты развития наших территорий за последние 70 лет. На выставке показаны практически все сферы деятельности человека: и хозяйство, и промышленность, сельское хозяйство, образование.