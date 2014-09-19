Украина отказалась от участия в Евровидении-2015

Новости Украины. В международном песенном конкурсе «Евровидение-2015», который пройдет в Вене, Украина участия принимать не будет.

Представители национальной телекомпании Украины (НТКУ) надеются, что страна не будет принимать участие в конкурсе только в течение одного года.

Зураб Аласания, руководитель НТКУ:

Много причин, от экономических до политических. Но короткий и честный тезис выглядит просто: не к месту, и не ко времени. Не хочется, «сжав зубы и через силу», проводить песенный отбор, устраивая «га-ля-ля» на Национальном канале осенью-зимой 2014-го. Не предвидятся они веселыми, эти осень и зима. Ныть не собираемся, но и пировать не будем. Кому важно и нужно – трансляции полуфинала-финала весной 2015 будут, просто без участия украинской стороны. В 2016-м году – вполне возможно, и даже – очень надеемся вернуться в конкурс. Потому что надежды наши связаны со всей страной. Будет все хорошо у Украины – значит, все хорошо будет и у нас. А будет нехорошо Украине – отдельного «хорошо» никому из нас не надо.

Напомним, в прошлом году представительница Украины Мария Яремчук заняла в финале «Евровидения» шестое место.

На главной евровизийной сцене украинка Мария Яремчук исполнила «Tick-Tock». И Европа по достоинству оценила драматургию номера.

Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразили настоящую страсть. Она поет, он все три минуты бежит в колесе. Колесо, по словам Марии, использовано как символ времени и его быстротечности. Кстати, в номере «Tick-Tock» было много символов. Смотрите видео (вторая официальная репетиция в Дании).