Новости Беларуси. На площади Свободы открылась выставка работ известного фотографа Ульфа Андерсена, посвященная известным писателям.

В его объектив попали Иосиф Бродский, Рэй Брэдбери, Хорхе Луис Борхес и другие мастера пера 20 века.

На протяжении 40 лет Ульф Андерсен путешествовал по миру и знакомился с известными писателями. Вместе с Габриэлем Гарсиа Маркесом фотохудожник отправился в Колумбию, Уильяма Берроуза он провожал на поезд, а за утренними прогулками Сэмюэла Беккета подсматривал из фургона.

Присоединиться к творческой фотопрогулке минчане могут совершенно бесплатно во дворике художественной галереи Михаила Савицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.