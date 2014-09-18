Прямой эфир

На площади Свободы открылась выставка работ известного фотографа Ульфа Андерсена, посвященная известным писателям

18 сентября 2014 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На площади Свободы открылась выставка работ известного фотографа Ульфа Андерсена, посвященная известным писателям.

В его объектив попали Иосиф Бродский, Рэй Брэдбери, Хорхе Луис Борхес и другие мастера пера 20 века.

На протяжении 40 лет Ульф Андерсен путешествовал по миру и знакомился с известными писателями. Вместе с Габриэлем Гарсиа Маркесом фотохудожник отправился в Колумбию, Уильяма Берроуза он провожал на поезд, а за утренними прогулками Сэмюэла Беккета подсматривал из фургона.

Присоединиться к творческой фотопрогулке минчане  могут совершенно бесплатно во дворике художественной галереи Михаила Савицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно открылась выставка, с помощью товаров народного потребления рассказывающая историю области
18 сентября 2014 13:36

В Гродно открылась выставка, с помощью товаров народного потребления рассказывающая историю области

Артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра Антон Заянчковский удостоен почетной награды «Минчанин года»
18 сентября 2014 07:04

Артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра Антон Заянчковский удостоен почетной награды «Минчанин года»

В Минске открылась выставка «Ароматы любви» — у каждой картины свой неповторимый запах
17 сентября 2014 18:45

В Минске открылась выставка «Ароматы любви» — у каждой картины свой неповторимый запах