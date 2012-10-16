20 октября в Центральном ботаническом саду впервые для посетителей откроют лимонарий. Но только на один день

Новости Беларуси. 20 октября впервые для посетителей Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси откроет лимонарий. Так называемый день открытых дверей в лимонарии состоится в рамках программы «Осенний блюз». Посетители смогут увидеть плодоносящие мандарины, апельсины, грейпфруты и лимоны.

Кроме того, в этот день в экспозиционной оранжерее ботанического сада для посетителей будет организована учебная мастерская «Орхидея Каттлея», где посетители смогут узнать об особенностях ухода за этими растениями. Сотрудники ботанического сада обучат делению и пересадке этих цветов.

Как сообщает БелТА, посещение лимонария разнообразит дефиле участников городского экологического конкурса флористических осенних нарядов, а также блюзовые и джазовые композиции в исполнении коллектива «Гранд-бэнд».