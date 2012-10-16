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20 октября в Центральном ботаническом саду впервые для посетителей откроют лимонарий. Но только на один день

16 октября 2012 07:07
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Новости Беларуси. 20 октября впервые для посетителей Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси откроет лимонарий. Так называемый день открытых дверей в лимонарии состоится в рамках программы «Осенний блюз». Посетители смогут увидеть плодоносящие мандарины, апельсины, грейпфруты и лимоны.

Кроме того, в этот день в экспозиционной оранжерее ботанического сада для посетителей будет организована учебная мастерская «Орхидея Каттлея», где посетители смогут узнать об особенностях ухода за этими растениями. Сотрудники ботанического сада обучат делению и пересадке этих цветов.

Как сообщает БелТА, посещение лимонария разнообразит дефиле участников городского экологического конкурса флористических осенних нарядов, а также блюзовые и джазовые композиции в исполнении коллектива «Гранд-бэнд».

# Культура # Белорусские фрукты

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