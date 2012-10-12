Алла Ларионова: почему великую российскую актрису называли «королевой мужских сердец»

Безусловно, она была одной из самых красивых актрис советского кинематографа. У нее были очень правильные черты лица: высокий лоб, большие глаза, четкий подбородок, красиво очерченные губы, чуть вздернутый нос. Алла Ларионова.

В жизни Аллы Ларионовой было все: и слава, и успех, и признание публики, и любящий муж, и две дочери, правда, сплетен и зависти тоже хватало, а еще были годы одиночества, и время, когда в кинематографе она никому не была нужна. Но это была удивительная женщина – она никому и никогда не жаловалась на судьбу. Наоборот, как бы ей не было тяжело, она всегда улыбалась, улыбка просто не сходила с ее лица. И всем казалось, что она очень счастлива. Она говорила: «Я счастлива, потому что в моей жизни было кино, и еще меня любил Коля Рыбников!»

Алла Дмитриевна была веселым, светлым человеком, у нее было хорошее чувство юмора, она замечательно шутила, и еще совершенно мастерски рассказывала анекдоты. В кино она начала сниматься еще когда была школьницей, правда, это были массовые сцены, а потом стала профессиональной актрисой. Снималась, вроде бы, много, но главных ролей у нее было мало. Смотреть на нее на экране – удовольствие, она вся была, как бы озарена каким-то внутренним светом, и красота у нее была особенная, победительная, очень русская.

Вспомните кадры, которые, я думаю, знают все. Это самый знаменитый фильм артистки – «Анна на шее». Помните, когда она, невероятно красивая, светлоглазая, белокурая, в своем роскошном, белом, с развевающимися многочисленными оборками платье, кружится в вальсе? Кажется, что более обольстительной, более прекрасной женщины быть просто не может. Не случайно Александр Вертинский, большой знаток женской красоты, был совершенно очарован Ларионовой. И каждый ее День рождения, а он у нее в феврале, он присылал актрисе огромную корзину белой сирени.

Говорят, был в нее влюблен Жерар Филипп. Ларионова много ездила по миру, несколько раз была и в Париже. Силу ее чар сразу понял Чарли Чаплин и сразу, без проб, пригласил сниматься в свой новый фильм, но чиновники от кино не отпустили Ларионову сниматься в Голливуд. Они написали Чаплину, что артистка очень востребована и расписана на несколько десятилетий вперед. Когда Ларионова узнала об этом, она очень переживала.

Алла Ларионова – коренная москвичка, она родилась в 1931 году. Ее родители никакого отношения к театру не имели. Ее отец заведовал райпищеторгом, а мама, у которой образование было всего класса, работала в детском саду. Родители познакомились еще в гражданскую войну, когда оба служили в дивизии Котовского. Хорошенькую Аллочку, когда она еще училась в школе, однажды остановила ассистент режиссера: «Девочка, ты хочешь сниматься в кино?»

А девочка была действительно прелестной: высокая, стройная, в веснушках, с маленькими озорными косичками. И Аллочка стала сниматься в кино. Эпизоды, массовка. Один из фильмов, в котором она снялась, был довольно знаменитый – «Поезд идет на восток». Учиться было некогда, и поэтому школу Алла закончила кое-как, на «троечки», но во ВГИК она все-таки поступила.

В тот год курс набирал Сергей Герасимов. Поначалу Ларионова ему очень не понравилась, показалась неуклюжей, нефотогеничной и даже не очень красивой. Ситуацию, как это бывало часто, спасла Тамара Макарова: «Ты что, посмотри, какая она славненькая!».

Когда режиссер Птушко пригласил ее сниматься в роли Любавы в свой фильм «Садко», Сергей Герасимов отпустил ее на эти съемки очень неохотно. На роль Любавы пробовалось очень много актрис, но ни одна не устраивала режиссера. Когда к нему привели Аллу – статную, величавую, сказочной красоты, он, только посмотрев на нее, сказал: «Все, Любава есть! Иди, девочка, читай сценарий и готовься к съемкам».

Партнером актрисы в этом фильме был такой былинный красавец, артист Сергей Столяров. В 1953 году фильм «Садко» повезли на кинофестиваль в Венецию. В составе делегации была и Алла Ларионова. У нее было только одно вечернее платье, сшитое из плохонького шелка в мастерских «Мосфильма», но она была такая красивая, что затмевала всех других кинокрасавиц. Все газеты Италии писали о ней: «Она просто чудо! Она божество! Она создана для Голливуда!» Фильм «Садко» получил Серебряного льва, а для Ларионовой одним из самых сильных впечатлений от фестиваля в Венеции стали тонкие шелковые чулки, которые она увидела впервые жизни на горничной в отеле. Не знаю, смогла ли она купить себе такие же чулки в Венеции, но по возвращению домой то казенное вечернее платье ей пришлось сдать в костюмерную «Мосфильма».

Дома Аллу Ларионову ждала радостная новость – она будет сниматься в фильме режиссера Анненского «Анна на шее» по Чехову. И она замечательно сыграла роль Анюты – бедной скромной девушки, которая постепенно становится циничной и равнодушной, и начинает понимать, что ее красота – это ее единственное богатство, которым она должна хорошо распорядиться.

Вместе с Ларионовой в этом фильме снимался блистательный актер, очень популярный, Михаил Жаров. Алла Дмитриевна обожала его еще с детства, девчонкой бегала на все его спектакли, концерты. А когда он впервые увидел Аллу, сказал: «Боже, как ты похожа на Люсю!» Он имел ввиду свою бывшую жену, актрису Людмилу Целиковскую.

Фильм снимался долго. Только сцену бала, где она танцует с Жаровым мазурку, снимали целый месяц, и, главным образом, по ночам. Актеры оперетты, которые были заняты в этой сцене, днем и вечером работали в театре. И когда пришло время снимать сцену мазурки, Жаров сказал Ларионовой: «Ты, пожалуйста, соберись, чтобы нам все станцевать с первого дубля, иначе мне придется вызывать врача». Конечно, он лукавил. Жаров танцевал превосходно, лучше всех.

На съемках этого фильма Ларионова познакомилась с небожителем, актером Александром Вертинским. Он сразу пленил ее своими аристократическими манерами, тем, как он двигался, как держал спину, своим совершенно несоветским складом ума. Актер любил молодежь и, когда не было съемок, всегда с удовольствием молодых актеров собирал в своем номере, рассказывал невероятные истории из собственной жизни. Говорят, вначале съемок Александр Вертинский даже настаивал, чтобы в роли Анны снималась другая актриса, а потом очень полюбил Ларионову, и был в восторге и от ее красоты, и от того, как она играла. Он подарил актрисе замечательное изречение: «Аллочка, запомните, актер всегда один, но зато он Бог, а Боги всегда одиноки!»

Актриса очень уставала на съемках, приезжала домой под утро, долго доставала из волос шпильки и без сил валилась на кровать. Кстати, о кровати. Съемки будуара героини снимались почему-то не в мосфильмовском павильоне, а в гараже, а там было очень холодно, а актриса была в легком пеньюаре. Кровать почему-то взяли на прокат у актера Евгения Моргунова, что позволило последнему потом не очень удачно шутить, что в его постели спала сама Алла Ларионова.

Алла Ларионова – такая чаровница, столько кавалеров, но в личной жизни поначалу ей очень не везло. Еще во ВГИКе она была влюблена в артиста Михаила Кузнецова, потом в актера, который играл в основном эпизодические роли в кино, Вадима Захарченко.

В 1956 году Ларионова снималась в Минске, на киностудии «Беларусьфильм» в картине «Полесская легенда». Ее партнером в этом фильме был красавец-актер, известный ловелас, любимец женщин Иван Переверзев. У них был роман, Алла Дмитриевна ждала ребенка. А Переверзев был женат, но это скрыл от Аллы, и вообще в своей жизни он ничего не собирался менять. И когда она ему объявила, что будет ребенок, он просто сбежал.

Алла была в отчаянии, и в это время к ней в Минск приехал тот, кого она меньше всего ждала. Это был Николай Рыбников. Он давно, еще со студенческих лет (они же учились вместе на одном курсе во ВГИКе), был беззаветно и безответно влюблен в эту красавицу, но она всегда говорила ему «нет», а он посылал ей трогательные телеграммы, в которых были слова любви. И однажды, когда в очередной раз она ему отказала, готов был кончить жизнь самоубийством.

Рыбников примчался в Минск, сбежав со съемок в фильме «Высота», он снова сделал Алле предложение выйти за него замуж, и на этот раз красавица сказала ему «да». И через несколько дней в минском ЗАГСе их расписали. Родившаяся через некоторое время девочка получит фамилию своего приемного отца, а Иван Переверзев никогда не увидит свою дочь.

Рыбников и Ларионова прожили в браке 33 года. И были очень счастливы, несмотря на то, что были очень разными людьми. Он – провинциал, взрывной, импульсивный, блестяще игравший роли простых парней-работяг. Она – москвичка, спокойная, уравновешенная, ненавидящая конфликты и замечательно играющая костюмные роли, роли аристократок. Они расписались 2 января 1957 года, и на премьеру фильма «Высота» в Московские дом кино уже пришли вдвоем. И когда с экрана герой Рыбникова говорит себе: «Ну что, Коля, кончилась твоя холостая жизнь?» Зал взорвался аплодисментами.

Они жили очень хорошо, Ларионова никогда не жалела о своем выборе. Рыбников любил ее безумно и также безумно ревновал. И были случаи, когда он разбивал носы особо надоедливым ее ухажерам.

Потом родится вторая дочь Арина. Родителей часто не будет дома – съемки. Они будут любить фильмы, в которых смогут сниматься вдвоем, но таких фильмов будет немного. А еще будет любимая ими программа «Товарищ кино». И однажды, когда после долгого отсутствия Ларионова и Рыбников вернутся домой, младшая дочь Арина обратиться к маме: «Тетя!» После этого в доме повесят два больших портрета, чтобы девочки не забывали, как выглядят их родители. Но скоро случится другой конфуз. В детской поликлинике, куда бабушка приведет туже Арину, девочка, увидев на стене портрет Хрущева, радостно бросится к нему с возгласом: «Папа!» Бабушке и внучке придется быстро уйти.

В Москву приезжали красавицы-кинозвезды: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, но, увидев их, Рыбников каждый раз говорил: «А моя Аллуся все равно лучше!» Он часами мог ездить по Москве, чтобы найти те цветы, которые любила его жена. Это были белые розы. Он не жалел никаких денег на новые наряды своей Аллусе, на новую шубу. Он вставал рано, а Алла любила утром поспать. И отправлялся на рынок, там покупал что-то вкусное, что любила его жена, приезжал домой, готовил роскошный завтрак, накрывал на стол, ставил обязательно цветы и сидел с книжкой, и ждал, когда любимая жена проснется.

Рыбников вообще замечательно готовил, у него получался такой вкусный борщ, потрясающие домашние котлеты, пельмени. На день рождения жены он каждый год обязательно запекал в духовке баранью ногу с чесноком. А как он солил огурцы и помидоры, об этом в Москве просто ходили легенды. Алла Дмитриевна вообще сама не очень любила готовить, тем более всегда она сидела на диетах, но иногда ей тоже очень хотелось порадовать мужа. И тогда она тоже готовила для него свой фирменный салат с крабами, который почему-то назывался Мао Цзедун. Может быть, потому, что одним из ингредиентов этого салата был рис.

Они оба были очень радушные и гостеприимные, и обожали, когда в их дом приходили гости. Гостей бывало много: бывали космонавты, бывали и хоккеисты, после того как Рыбников снялся в фильме «Хоккеисты». Еще он обожал ведь играть в шахматы, и поэтому и Спасский, и Геллер тоже были гостями их дома. Денег никогда не было много. Много лет они мечтали купить дачу, но это никак не получалось. «Работаем исключительно на туалет», – иногда так, довольно мрачно, шутил хозяин дома.

Еще они любили играть в карты: преферанс, покер, оба мастерски водили автомобиль, и еще оба курили. Правда, когда врачи запретили это делать Рыбникову, он курить перестал, а Алла Дмитриевна, к сожалению, курила до конца своих дней.

В 70-е годы Аллу Дмитриевну приглашать сниматься в кино стали все реже. А работать ей очень хотелось, и потому она не пренебрегала даже крошечными, эпизодическими ролями. И выяснилось, что эта красавица может очень хорошо играть характерные роли. В фильме «Дикий мед» ее просто сделали дурнушкой, одели и загримировали так, что даже муж, встретив ее в коридоре «Мосфильма», просто не узнал.

Новых ролей не было и у Рыбникова. Одна из заметных его работ – это фильм «Выйти замуж за капитана», где он играл вместе с Верой Глаголевой. Играл ее склочного соседа по коммуналке. За эту работу он даже получил премию на одном из кинофестивалей. Не было работы, и Рыбников очень страдал от этого, ведь он всегда привык быть кормильцем в семье. От тоски он даже стал немного выпивать, полысел, пополнел. Время от времени, как жена, тоже садился на диету, но это не помогало, в кино его все равно не звали. Николай Рыбников умер в октябре 1990 года от сердечного приступа, во сне, не дожив полтора месяца до своего 60-летия.

После смерти мужа Алле Ларионовой стало очень горько и одиноко. Она не могла больше жить в квартире, где все напоминало о муже, и потому из роскошной 5-комнатной переехала в 2-комнатную «хрущевку». А там очень долго не могла разобрать вещи, они все стояли у нее в коробках.

Денег становилось все меньше, и пришло время, когда они вообще просто кончились. Но, слава Богу, был звонок от артиста Вячеслава Шалевича. Он пригласил Аллу Дмитриевну играть в их антрепризном спектакле по Зощенко «Деньги, любовь, коварство». Ее партнерами были замечательные вахтанговские артисты, в том числе Марианна Вертинская, с которой они очень подружатся. А пришла в этот спектакль Алла Дмитриевна, которая, кстати, никогда до этого на театральной сцене не играла, вместо заболевшей Людмилы Целиковской, на которую она была, как говорил ей когда-то Михаил Жаров, очень внешне похожа. С этим антрепризным спектаклем, который принес ей и деньги, что было немаловажно, она проехала всю страну, летала за океан и побывала в Иерусалиме, где, наконец, покрестилась. В последние годы она все чаще брала в руки Библию.

Из актрис она дружила с Нонной Мордюковой, Ларисой Лужиной, устраивала девичники. К сожалению, много курила, иногда немного выпивала, для настроения, но никогда не позволяла себе расслабиться. Всегда, сколько бы денег не было в кошельке, была ухоженной, хорошо, со вкусом, элегантно одета.

Говорят, она умирала дважды. Однажды в самолете, во время полета ей стало плохо, актриса потеряла сознание. Ее положили между креслами, дали нитроглицерин, расстегнули ворот блузки. Она была в парике (в последние годы всегда носила парик). И склонившаяся к ней, когда она пришла в себя, актриса Валентина Титова спросила у нее: «Может быть, снять парик?» «Ни за что, – прошептала Ларионова. – Если умирать, то красивой!»

Алла Дмитриевна умерла от сердечного приступа в Страстную неделю, 25 апреля 2000 года, на 10 лет пережив своего любимого мужа. Накануне, поздно вечером, соседи видели, как она курила на балконе. Актриса умерла во сне, на голове была сеточка для волос и бигуди на челке. Ей было 69 лет. Аллу Ларионову похоронили рядом с мужем Николаем Рыбниковым на Троекуровском кладбище.

Странно, но эта поразительно красивая женщина себя красавицей вовсе не считала. Всю жизнь ей хотелось быть длинноногой, высокой и очень стройной. Может быть, потому она постоянно садилась на диеты. Она была очень приветливой, радушной, без всяких амбиций и привычной актерской фанаберии. Конечно, она могла сыграть в кино гораздо больше, но так получилось. Ее любимыми ролями были, конечно, Анна в фильме «Анна на шее» и Оливия в фильме «Двенадцатая ночь». Ролей не очень много, но уверена, что Аллу Ларионову будут помнить очень долго, потому что она была настоящей царицей бала и в жизни, и на экране.

Элеонора Езерская