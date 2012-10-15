«Беларусьфильм»: Если зритель определит, какой актрисе нужно заплатить, чтобы она разделась на экране, мы ей предложим. Но это смешно

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Олег Сильванович.

Олег Игоревич, начну с личных переживаний: я не люблю ходить в кино, потому что меня раздражает, когда едят поп-корн, а вас что раздражает в кино?

Олег Сильванович:

Это зависит от того, какой фильм мы с вами смотрим. Для комедии – это жанровая ситуация. Если мы смотрим психологическую драму, то, безусловно, раздражает чавканье, звонки по мобильным телефонам. Но в то же время, это сегодняшняя реальность. Есть разное кино: попкорновое кино, есть кино другое.

Вы говорите "попкорновое кино". Вы довольны содержанием проката, ведь это чистейшей воды рынок, и он обусловлен спросом, предложением. Что зритель хочет видеть, то он и видит?

Олег Сильванович:

Есть минский городской, есть областной кинопрокат – у них совершенно разные задачи, я это буду смотреть по тому, как зритель смотрит белорусские фильмы, потому что, скажем, в областях белорусское кино смотрят гораздо более активно, в Минске – менее активно. И это никак не связано с качеством фильма, потому что для Минска – это не другое кино, оно такое же. В Минске не такая публика. Просто в Минске больше соблазнов для зрителя, поэтому зритель нарасхват. Чуть дальше от центра – другая история, и зритель более романтичен что ли, он больше верит в кино. Там зритель идёт не совсем на зрелище, он идёт провести время, он идёт в расчёте из того, что это будет некое событие. Это не просто поп-корн.

Но перед тем, как идти в кинотеатр, как я помню из детства, проведённого в небольшом городке Витебской области, мы ходили в кино всей семьёй и было принято надевать самое лучшее, готовиться к этому событию. Мама даже причёску делала.

Олег Сильванович:

Правильно! Я и говорю, это – событие! А в Минске это не событие.

То есть в Минске смотрят попкорновое кино в основном?

Олег Сильванович:

По большей части, да. Мне в этом отношении нравится незамутнённость, в хорошем смысле, наших регионов.

То есть с прокатчиками вы - оппоненты, потому что для них главный критерий – наполняемость залов и вершина айсберга – когда спрашивают лишний билетик? А теперь уже спрашивают лишние билетики и у кинотеатров Минска.

Олег Сильванович:

Не то чтобы мы оппоненты. Мы с ними не сходимся только в одной сфере: в продвижении белорусского кино. Для меня продвижение белорусского кино – дело всей моей жизни. Монеторизация белорусской культуры – вещь достаточно опасная, потому что монеторизация предполагает вхождение в рынок, а культура и Господь Бог – это одна часть. А Мамона и золотые слитки – это вторая часть. Они не могут пересекаться. Или появляется парень белорусский, который без всякого бюджета делает кино и показывает свой потенциал, размещает его в сети.

Вы про того парня, который снял на энтузиазме кино за $2,5 тыс.?

Олег Сильванович:

Во всяком случае, так объявлено. Но я не видел весь материал. Мы, кстати, с ним встречались. Мне понравилось то, что человек любит кино, что он понимает, что это пространство, где рождаются и умирают, это пространство, откуда нельзя выскочить, и он готов вложить туда свою судьбу. И это очень важно. Он показал свой потенциал, свою невероятную преданность делу – и это подкупает. И мне интересно посмотреть, где он ошибся, что не удалось. Потому что нам сейчас крайне нужны молодые кадры. Мы планируем проект, где на пять лет понадобятся молодые режиссёры.

Мнение режиссёра, к которому принято прислушиваться: формула успеха современного кино – обязательно постельная сцена и раскрученный актёр, вы согласны?

Олег Сильванович:

Раскрученный актёр – да. Постельная сцена – я не думаю. С развитием интернета мы столько нового узнали о постельных сценах, что вряд ли для нас сегодня это является важным, тем более, для наших детей.

То есть «Беларусьфильм» умышленно уходит от постельных сцен?

Олег Сильванович:

Нет, у нас есть такие сцены в некотором количестве. Так в новом фильме «Украсть Бельмондо» есть несколько достаточно пикантных сцен. Для режиссера это желание показать не только красоту белорусской земли, но тех людей, тех красавиц, которые составляют гордость белорусской земли. Поэтому там есть некоторые пикантные сцены, но при всем при этом мне кажется, что вряд ли взрослый человек будет рассматривать постельную сцену. Может быть, только если это связано с какими-нибудь звездами, которые никогда себя не декларировали как приверженцев стиля ню на экране.

То, о чем вы говорите, это соответствующие деньги. Может ли Беларусьфильм заплатить большие деньги невероятным актерам за постельную сцену?

Олег Сильванович:

Мы проведем опросы и если зритель определит, какой актрисе нужно заплатить, чтобы она разделась на экране, мы, наверное, на основании расчета предложим ей необходимую сумму. Но на самом деле, это смешно. Это удел глянцевых журналов, потому что это другая тема. А самое главное - история. Мы с вами идем смотреть историю, прожить новую жизнь. Мы с вами все равно верим, что жизнь бесконечна. Никто не верит, что выключили свет - и все. В кино, когда выключается свет, все только начинается.

Один известный кинокритик всегда дежурил у выхода из кинотеатра и прислушивался к тому, что говорят проходящие люди. Вы такое когда-нибудь практиковали?

Олег Сильванович:

Я хожу самостоятельно, один. Слава Богу, я не медийная персона, поэтому меня никто не знает и не узнаёт. Мне это очень нравится. Я присутствую на премьерах в областных городах. Я с удовольствием слушаю зрителей и всегда учитываю то, что они говорят. Вот на кинокомедию заходят два человека и один другому говорит: «Слушай, опять про войну что ли?» - «Нет, брось ты!». И они пошли. Для меня это уже успех, потому что мы уже сняли не про войну. Хотя, на самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы сделать комедию про войну. Почему нет? История мирового кинематографа знает примеры с яркими составами, которые делали комедии на военную тематику и зрители с удовольствием их смотрели.

То есть вы устали от стереотипа, что Беларусьфильм - «партизанфильм»?

Олег Сильванович:

Это вопрос брендирования. Да, Беларусьфильм - «партизанфильм», но важно, чтобы он был качественным. Мы предоставляем услуги в сфере военного кинематографа и они востребованы, мы это прекрасно понимаем. Но сами стараемся запускать проекты, связанные с другими, более-менее ожидаемыми темами.

Мы с вами встречались года два назад. Тогда вы сказали, что вот-вот родится национальный кинопроект. "Роды" уже состоялись?

Олег Сильванович:

Безусловно. Это «Белые росы». Единственное, что решение принимает Президент Республики Беларусь. Потому что по статусности национальный кинопроект - это статуарная составляющая. Мы единственная страна, где есть этот статус. Мы готовим. У нас есть основа - киноповесть. Скажу вам сенсационную новость - мы решаем вопрос смены режиссера, потому что его концепт не устраивает нас, по результатам созданной фокус-группы понятно, что этот концепт не устраивает зрительскую аудиторию, касаемо жаровой природы, излишней драматизации отношений между персонажами. И мы пытаемся ввести другого режиссера, дебютанта.

Когда мы увидим результаты?

Олег Сильванович:

В 2014 году. Я думаю, что съемочным периодам станет лето 2013 года. Затем монтажные работы. И в начале 2014 года мы фильм покажем. Еще до ЧМ по хоккею.

Сейчас многие учреждения культуры продумывают, как привлекать туристов. А вы не думали над этим? У "Беларусьфильма" - историческое здание. Наверное, многие хотели бы здесь побывать и, соответственно, заплатили бы деньги.

Олег Сильванович:

Мы надеемся, что в 2014 году будут все основания показать киностудию во всей красе. Мы планируем сделать какую-то постоянно действующую декорацию, в которой люди могли бы фотографироваться, а мы бы могли предоставить им какие-то костюмы. Также мы могли бы показать им, что такое работа кинооператора и многое другое.

Вопрос прикладного характера: признайтесь, вы качаете фильмы из интернета?

Олег Сильванович:

Мне нет смысла качать фильмы из интернета. У меня их гигантское количество . Но, чаще всего, я фильмы покупаю. На интернет просто нет времени. Я смотрю белорусский фильм во всех стадиях производства. Поэтому мне нет смысла качать. И потом, мне очень много фильмов присылают. Я очень много фильмов смотрю в качестве отборщика кинофестивалей. Я могу посмотреть в пределах 600 фильмов в год. У меня дома сейчас несколько тысяч фильмов, но из них я посмотрел тысячи три. Смысла нет скачивать из интернета, потому что я не успеваю посмотреть то, что куплено мною официально.

После всей нашей беседы, хотелось бы подвести итог: вы все-таки человек искусства или человек бизнеса?

Олег Сильванович:

Знаете, когда как. Перед бизнесменами очень трудно распальцовываться, потому что они видят тебя насквозь. И поэтому ты надеваешь маску человека искусства. А перед людьми искусства трудно зачесывать волосы назад, поэтому начинаешь рапспальцовываться. Вот поэтому я свой среди чужих, чужой среди своих.