В Гродно открылся первый Национальный форум «Музеи Беларуси»

Новости Беларуси. Форум «Музеи Беларуси» будет работать 3 дня. За это время гости смогут ознакомиться с экспозициями 150 белорусских музеев и нескольких российских. В рамках форума запланированы мастер-классы для музейных работников, интерактивные презентации, экскурсии по Гродно и музеям города.

Всего в форуме примут участие более 800 музейных специалистов. Мероприятие станет важным событием в музейной жизни страны. Ранее мероприятий такого масштаба не проводилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Для нас очень важным является именно развитие маркетинговой деятельности музеев. Пока только один музей в нашей стране, Несвижский замок, вышел на текущее возвращение тех средств, которые тратит государство в содержание этого музея.

Для нас очень важно, что музеи и зарабатывали. Но тут нужно искать тот баланс, компромисс интересов, чтобы человек имел возможность посетить и чтобы государство имело максимальный экономический эффект от музейной деятельности.