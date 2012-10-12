Прямой эфир

В Гродно открылся первый Национальный форум «Музеи Беларуси»

12 октября 2012 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Форум «Музеи Беларуси» будет работать 3 дня. За это время гости смогут ознакомиться с экспозициями 150 белорусских музеев и нескольких российских.  В рамках форума запланированы мастер-классы для музейных работников, интерактивные презентации, экскурсии по Гродно и музеям города.

Всего в форуме примут участие более 800 музейных специалистов. Мероприятие станет важным событием в музейной жизни страны. Ранее мероприятий такого масштаба не проводилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Для нас очень важным является именно развитие маркетинговой деятельности музеев. Пока только один музей в нашей стране, Несвижский замок, вышел на текущее возвращение тех средств, которые тратит государство в содержание этого музея.
Для нас очень важно, что музеи и зарабатывали. Но тут нужно искать тот баланс, компромисс интересов, чтобы человек имел возможность посетить и чтобы государство имело максимальный экономический эффект от музейной деятельности.

# Культура # Музеи Гродно

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2012 12:41

Алла Ларионова: почему великую российскую актрису называли «королевой мужских сердец»

11 октября 2012 15:19

Автор минского «Коридора Вечности»: Городская скульптура – необязательно Ленин или другой вождь

10 октября 2012 17:18

Награждение лучших работников культуры Беларуси прошло в Несвижском замке