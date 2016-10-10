Показ одежды и головных уборов от дизайнеров Беларуси и России прошел в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей

Новости Беларуси. Колонный зал гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей на один вечер превратился в модный подиум. Здесь прошел показ коллекций одежды и головных уборов от нескольких белорусских и российских дизайнеров. Модный потенциал исторической площадки высоко оценили профессионалы.

За последние годы во дворце свои коллекции уже демонстрировали Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Дизайнеры надеются, что подобные модные показы станут традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Байбардина руководитель модельного агентства:

Подобные фэшн-проекты, которые сегодня происходят во Дворце Румянцевых и Паскевичей, приятно удивляют. Потому что это очень атмосферно, все очень сочетаемо, очень красиво.

Наталья Паращенко, модель:

Показ наполнен таким историческим духом, что даже не передать словами. До сих пор мурашки по коже.