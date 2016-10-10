Прямой эфир

Показ одежды и головных уборов от дизайнеров Беларуси и России прошел в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей

10 октября 2016 05:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Колонный зал гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей на один вечер превратился в модный подиум. Здесь прошел показ коллекций одежды и головных уборов от нескольких белорусских и российских дизайнеров. Модный потенциал исторической площадки высоко оценили профессионалы.

За последние годы во дворце свои коллекции уже демонстрировали Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Дизайнеры надеются, что подобные модные показы станут традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Байбардина руководитель модельного агентства:
Подобные фэшн-проекты, которые сегодня происходят во Дворце Румянцевых и Паскевичей, приятно удивляют. Потому что это очень атмосферно, все очень сочетаемо, очень красиво.

Наталья Паращенко, модель:
Показ наполнен таким историческим духом, что даже не передать словами. До сих пор мурашки по коже.

# Культура # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
Рубрика «Семейный альбом» программы «Большой завтрак» на СТВ в гостях у певицы Натальи Тамело
09 октября 2016 18:42

Рубрика «Семейный альбом» программы «Большой завтрак» на СТВ в гостях у певицы Натальи Тамело

Плетение корзин: мастер-класс
09 октября 2016 15:34

Плетение корзин: мастер-класс

Уникальный белорусский обряд: зачем мальчиков сажают на зелёное?
09 октября 2016 15:31

Уникальный белорусский обряд: зачем мальчиков сажают на зелёное?