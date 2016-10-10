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Реставрация настенной живописи Свято-Петро-Павловского собора претендует на приз «Европа Ностра»

10 октября 2016 19:15
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Новости Беларуси. Международное признание. Реставрация настенной живописи Свято-Петро-Павловского собора претендует на награду ведущей европейской организации в области наследия «Европа Ностра».

К слову, Петропавловский собор – самый древний из сохранившихся памятников архитектуры в Минске. За свою многовековую историю храм несколько раз расписывали и обновляли.

Заявка на награду уже подана. Результаты станут известны в первой половине следующего года.

Напомним, что Мирский замок и дворцово-замковый комплекс «Несвиж» уже удостоены этой высокой премии, сообщили в программе «Столичные подробности».

Евгений Левданский, художник-реставратор:
Унікальнасць рэстаўрацыі, праведзенай менавіта тут, што тут было знойдзена 5 слаёў жывапісу: XVII, XVIII, XIX і XX стагоддзяў. І ўнікальнасць метаду у тым, што ўсе гэтыя слаі паказаныя.

# Культура # Храмы Минска

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