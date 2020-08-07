Названы даты проведения «Лістапада 2020»

Новости Беларуси. Каждый ноябрь «Лістапад» привозит в Минск лучшие картины со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение фестивальной недели проходит более 232-х киносеансов. На крупнейший кинофорум в Беларусь съезжаются известные режиссеры, актеры, любители киноискусства. Эта осень не станет исключением. Названы даты проведения 27-го «Лістапада»: 6 – 13 ноября.

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в программу фестиваля. В 2020 году «Лістапад» пройдет в офлайн-формате с показами кино на большом экране, лекциями, торжественными церемониями и, конечно же, живым общением между профессионалами индустрии и любителями кино.