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Музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, открыли в Минской области

17 июня 2014 14:46
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Новости Беларуси. Музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, открыли в Стародорожском районе. К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в агрогородке Пасека восстановили экспозицию школьного музея.

В начале 1941 в этих местах советские войска оказали ожесточенное сопротивление врагу. В деревне Синягова располагалась 121 стрелковая дивизия, воины которой ценой собственной жизни сдерживали натиск гитлеровцев. Вещи, найденные в этих местах, стали основой экспозиции. Здесь же фотоархив земляков, погибших в годы Великой Отечественной.

Музей создали местные школьники вместе с педагогами за внебюджетные средства. Сейчас здесь проходят экскурсии, а память о подвиге стародорожских солдат и партизан передают молодому поколению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Музеи Минска

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