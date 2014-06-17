Музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, открыли в Минской области

Новости Беларуси. Музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, открыли в Стародорожском районе. К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в агрогородке Пасека восстановили экспозицию школьного музея.

В начале 1941 в этих местах советские войска оказали ожесточенное сопротивление врагу. В деревне Синягова располагалась 121 стрелковая дивизия, воины которой ценой собственной жизни сдерживали натиск гитлеровцев. Вещи, найденные в этих местах, стали основой экспозиции. Здесь же фотоархив земляков, погибших в годы Великой Отечественной.

Музей создали местные школьники вместе с педагогами за внебюджетные средства. Сейчас здесь проходят экскурсии, а память о подвиге стародорожских солдат и партизан передают молодому поколению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.