17-летняя Алина Молош завоевала Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусского эстрадной песни «Молодечно-2014» и приз имени Владимира Мулявина

Новости Беларуси. Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусского эстрадной песни «Молодечно-2014» остается на Минщине. 17-летняя Алина Молош завоевала высокую награду и приз имени Владимира Мулявина. Владельцы второй премии - также представители столичного региона — Артур Михайлов и Наталья Ломако.

Нынешний 14-й национальный фестиваль белорусского песни и поэзии был посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Национальный академический концертный оркестр Беларуси представил большую концертную программу. Впрочем, на два дня город солнца превратился в культурную столицу страны. Традиционно, фестиваль собрал сотни гостей — любителей белорусского искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.