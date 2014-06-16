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  • 17-летняя Алина Молош завоевала Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусского эстрадной песни «Молодечно-2014» и приз имени Владимира Мулявина

17-летняя Алина Молош завоевала Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусского эстрадной песни «Молодечно-2014» и приз имени Владимира Мулявина

16 июня 2014 15:18
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Новости Беларуси. Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусского эстрадной песни «Молодечно-2014» остается на Минщине. 17-летняя Алина Молош завоевала высокую награду и приз имени Владимира Мулявина. Владельцы второй премии - также представители столичного региона — Артур Михайлов и Наталья Ломако.

Нынешний 14-й национальный фестиваль белорусского песни и поэзии был посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Национальный академический концертный оркестр Беларуси представил большую концертную программу. Впрочем, на два дня город солнца превратился в культурную столицу страны. Традиционно, фестиваль собрал сотни гостей — любителей белорусского искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Конкурс # Михаил Финберг

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