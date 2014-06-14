Оксана Аракчеева – дочь гениального живописца, график и аниматор. Что вдохновляет одну из самых ярких звезд Минска?

В художественном Минске ее звезда одна из самых ярких. Ее жизнь – ее творчество, взрывная смесь истории великой семьи, мощного таланта, детской непосредственности и огромного желания творить.

Оксана Аракчеева – дочь гениального живописца, педагога, заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева.

Оксана Аракчеева, художник:

Родители не хотели, чтобы я была художником. Мне просто ничего не оставалось, потому что я жила этой атмосферой, я дышала этим. Когда спрашивают, когда я начала рисовать, отвечаю, что как родилась, а, может, еще и раньше. Папа рисовал, жил творчеством, сейчас, когда его, к сожалению, не стало, я понимаю, что он этим жил, то, чем он дышал. И я начинаю сейчас жить такой же жизнью.

Папа, которого я не видела, потому что он в мастерской или преподавал. Когда он приходил вечером и приносил мне книжки детские, и эти книжки для меня были самым лучшим подарком, и поэтому я стала книжным графиком. У меня просто не было другого пути.

И этот путь не был ровным и однообразным.

И в жизни, и в творчестве Оксана не может усидеть на одном месте. График, живописец, аниматор. Она признавалась в любви столице в диптихе «Мой Минск» и в серии «Минские окна».

Сотни портретов, среди которых ярким всплеском стала серия работ, посвященных известным людям.

Как и все остальные члены семьи, Оксана не осталась в стороне от воспитания молодого поколения художников.

Оксана Аракчеева, художник:

Я пришла, чтобы их зажечь, какое-то у них желание появилось работать, творить. Я им говорила: «Вы не станете художниками, в основном, но вы творческими людьми точно будете, потому что сейчас родители говорят, что это не профессия. Но творчество будет проявляться в любой профессии, и оно востребовано всегда, эта креативность».

Еще одно важное направление деятельности энергичной художницы – кураторство и организация экспозиций.

Совместно с чешским посольством в Республике Беларусь с 2010 года она провела 46 выставок в столичных музеях, библиотеках, в гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей, Полоцкой художественной галерее, чешском парламенте.

Оксана Аракчеева, художник:

Наши люди даже привыкли. Когда закончилось это, когда господин посол уехал, все так стали (художники, актеры, пресса, много людей), это было место общения. Мы с бывшим послом такую творческую деятельность устроили. К нашей стране странно относятся, потому что она немножко закрытая для них. Вот я в Чехии начинаю рассказывать про Беларусь, все сначала считали, что это Украина. И приходится себя рекламировать, популяризировать, благодаря творчеству, изобразительному искусству.

В Чехии уже состоялась выставка работ династии Аракчеевых и благотворительная фотоэкспозиция. Скоро чешский зритель познакомится с творчеством династии Масленниковых, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Активная деятельность Оксаны приводит ее в различные европейские города, но художница всегда возвращается в Минск, в свою мастерскую с видом на площадь Свободы.

Оксана Аракчеева, художник:

Я не могу сказать, что Минск меня вдохновляет, меня вдохновляет вообще моя жизнь насыщенная. А Минск мне дорог как колыбель, место, где я родилась. И эта любовь, теплота меня, наверное, вдохновляет.

В ГУМе на протяжении 4-5 лет кто-то делает рекламы, я не знаю кто. Настолько они фантастически красивые. Я просто каждый раз жду и любуюсь, когда меняется сезон. Настолько гениальные идеи, просто фантастика какая-то. Когда иду в мастерскую, наверное, они меня очень вдохновляют.

И, опять же, солнце. Я солнечный человек, мне нужна солнечная подзарядка. Когда утром приходишь в мастерскую (я рано прихожу), и когда светит солнышко, это меня вдохновляет. Солнечный Минск, хотя и дождливый он хорош, и зимой он прекрасен. А осенью это золото, все фантастически гениально.