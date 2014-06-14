Новости Беларуси. Два дня с национальным колоритам в городе Солнца. 14 июня в Молодечно завершился фестиваль белорусской песни и поэзии. В 2014 году музыкальный форум посвящен 70-летию освобождения Беларуси. Джаз, рок-н-ролл, стихи белорусских классиков.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:

На фестывале у Маладзечна заўсёды святочная атмасфера. Гэта Фестываль асветніцкі, аму тут людзи розных узростаў. І галоўнае, што гэты фестываль падабаецца. Ён нацыянальны, адзіны на Беларусі.

В городе Солнца температура сегодня зашкаливала. И дело не только в календарном лете, оно как раз-таки подвело, а в настроении молодечненцев и гостей города. Из года в год белорусская песня не только льется со всех концертных площадок, но и вдохновляет. Так, Ольга Панфиловна — настоящий передовик праздника. Вот уже в 14 раз рукодельница передает свои знания самым маленьким.

Ольга Козлова, рукодельница:

Я очень люблю детей учить. Бывает, группа собирается, они и бегают и прыгают, и толкаются, я раньше переживала, что моя учеба идет, как говорится, в песок. У них мозги чистые, у них пальчики проворные, и они все понимают.

Сегодня фестиваль в Молодечно можно сравнить с волшебной шкатулкой, в которой есть все, что душе белорусской угодно.

Николай Столяров:

Немного подпорчен дождем, но очень хороший праздник. И вот шляпку я здесь приобрел.

Жители Молодечно:

Мы очень любим керамику, вышивку. И с удовольствием пользуемся услугами наших народных умельцев.

Однако кульминационный момент фестиваля все же ни булочки да рюши, а конкурс молодых исполнителей. В зале традиционно аншлаг, а у конкурсантов приятный мандраж.

Наталья Ломако, обладатель второй премии республиканского конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2013»:

Волнение, конечно же, остается, но в этот раз, благодаря Богу, подготовке все вышло хорошо, все были довольны.

А это уже Алина Молош со своим другом и учителем — Еленой Атрашкевич. Сегодня к 17-летней брестчанке, представляющей центральный регион, особое внимание. Как-никак девушка «напела» и на Гран-при конкурса и на приз имени Владимира Мулявина. К слову, в 2008 году она опробовала сцену детского Евровидения на Кипре.

Алина Молош, обладатель Гран-при и приза имени В.Мулявина республиканского конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2014»:

Я бы сделала этот конкурс международным. Он уже состоялся как большой конкурс на Беларуси. Я думаю, что пора бы уже сделать этот конкурс международным.

Фестиваль в Молодечно — один из крупнейших форумов с национальным колоритам. И кто знает, может уже в 2015 году его статус изменят. И в городе Солнца зазвучит белорусская песня уже на Международном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.