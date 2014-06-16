Новости Беларуси. Купаловский театр отправляется на гастроли в Париж. Труппа представит сценическую версию знаменитой поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» в постановке Николая Пинигина. Это первый спектакль белорусского режиссера на парижской сцене. Показ приурочен к 180-летию произведения и проводится под патронатом ЮНЕСКО. В афише значится только одно выступление.

Во Францию уже выехал технический персонал, который проведет монтаж декораций. 16 июня ночью в один из самых красивых городов мира отравится и творческая группа во главе с художественным руководителем Николаем Пинигиным.

Среди занятых актеров и ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на нашем телеканале, актриса Купаловского Юлия Шпилевская.

Спектакль покажут во время Дней культуры Беларуси во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:

Я считаю, что там будут и слависты из Сарбонии, представители посольств, артисты. Мы планируем возложить цветы памятнику Адаму Мицкевичу. Все-таки он наш соотечественник, наш земляк.

Игорь Денисов, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:

Ждем ярких новых театральных впечатлений, которые несомненно будут. По-хорошему радостно волнуемся от встречи с взыскательной французской публикой, которая в Париже видела очень многое, ее, наверное, очень сложно удивить, но мне кажется, что наш спектакль должен и обязательно прозвучит.