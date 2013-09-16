16 сентября в Могилеве открылся международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка»

Новости Беларуси. В Могилеве 16 сентября взрослые вспомнили детство. Распахнула двери «Анимаевка».

На международный фестиваль анимационных картин привезли мультфильмы более чем из 20 стран. Судить такое кино вдвойне сложно, но от этого не менее интересно, утверждают кинокритики.

Площадь звезд и вся пешеходная улица Ленинская в Могилеве сегодня превратились в сказочную страну с мультяшными героями, песнями и танцами.

Янина Хальчицкая:

Сегодня очень веселый день. Мы вышли со школы и видим: повсюду праздники, клоуны ходят, разные дети в костюмах. Я обязательно схожу на все мультики.

В этом году на фестивале представлено рекордное количество мультфильмов – порядка 200 работ аниматоров из 27 стран мира. Церемония торжественного открытия фестиваля началась с красной дорожки, по которой прошли все те, кто делает мультфильмы во многих странах мира.

Надежда Славова, член жюри 16 Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка-2013» (Болгария):

Спасибо, я увидела счастливые лица детей. Что больше нам надо?

Нино Гигунашвили, участница 16 Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка-2013» (Грузия):

Очень рада, что я здесь, потому что грандиозный очень этот фестиваль.

Слова из песенки про Антошку и сегодня знают наизусть как минимум три поколения. Автор этого нестареющего мультфильма сегодня возглавил жюри «Анимаевки».

Леонид Носырев, председатель жюри 16 Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка-2013» (Россия):

Мой Антошка, ему уже 44 года, а он живет, прыгает и «тили-тили, трали-вали, мы на «Анимаевке» побывали».

Его голосом говорят герои современных мультфильмов «Смешарики», «Трансформеры» и «Лунтик». Почетный гость «Анимаевки» Михаил Черняк, «подаривший» свой голос немалому количеству героев, признался, что для озвучивания мультфильмов нужно даже больше мастерства, чем для игры на сцене.

Михаил Черняк, заслуженный артист России, почетный гость 16 Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка-2013» (Россия):

Ну, это для меня очень принципиальная работа, потому что это очень важно. На этом формируется, ну, как это сказать, характер, на этом формируется судьба.

Приятно просто быть чьим-то талисманом, доставлять кому-то удовольствие, а потом получать письма, что «мы на Вашем голосе выросли».

Юных и взрослых зрителей ожидают просмотры мультфильмов конкурсной и внеконкурсной программ, выставки, творческие встречи и мастер-классы от знаменитых аниматоров. Специальные призы и дипломы будут вручены во время торжественной церемонии закрытия 18 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.