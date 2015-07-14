14 июля «Славянский базар» прощается с Витебском, оставляя фестивальное послевкусие

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в формате музыкального нон-стопа. Несмотря на официальное закрытие песенного форума, которое состоялось накануне, в городе на Двине и 14 июля повсюду звучит музыка. И эта музыка, как подчеркнул президент на церемонии закрытия, приобретает особое значение в деле укрепления мира и взаимопонимания между странами и народами.

Организаторы, кстати, уже подводят итоги «Славянского базара». Многие концерты прошли с аншлагом. Их посетило не меньше 100 тысяч человек.

Норвежец с белорусскими корнями в Витебске бывает не столько по работе, сколько по зову сердца. Столица «Славянского базара» для Александра Рыбака – это не сцена Летнего амфитеатра, а прежде всего дом, где его любят и ждут не только юные поклонницы.

Александр Рыбак, певец:

Самое главное – это друзья и семья. Вот карьера – это, конечно, это все воздух по сравнению с друзьями, с семьей. Поэтому каждый раз, когда я в Витебске, посещаю своих родственников.

Родственников в Витебске, шутят горожане, в июле хотят найти тысячи приезжих. Не прочь обзавестись пятиюродными сестрами и некоторые артисты, которые влюбились в столицу «Славянского базара» с первого раза.

Алина Артц, певица (Россия):

То, как артистов принимает публика, то, какая атмосфера в зале, какое добро идет здесь от людей, какая атмосфера праздника по всему городу, какой он чистый, зеленый. Я влюбилась в Витебск.

Город художников, «второй Париж», летняя культурная столица Беларуси. Как только не называют Витебск. Множество имен и у «Славянского базара»: главное культурное событие страны, город с васильковым колоритом и фестиваль фестивалей. Последнее название в 2015 году актуально как никогда, ведь председателем Всемирной ассоциации фестивалей стал директор «Славянского базара».

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Для нас, конечно же, главное, чтобы в рядах ассоциации были единомышленники. Те люди, которые делают все возможное для развития фестивального движения, для продвижения миротворческой идеи. И для того, чтобы девиз нашего фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию» воплощался не только здесь, на витебской земле, в Республике Беларусь, но и во всем мире.

Любовь, взаимопонимание, радость и мир во всем мире. Вот что несет в себе в первую очередь фестиваль фестивалей. Об этом накануне во время торжественного закрытия говорил и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда говорят музы, хотелось бы, чтобы пушки молчали. «Славянский базар в Витебске» называют летней культурной Олимпиадой. Он уже зарекомендовал себя как место, где музыканты, художники, артисты и ценители искусства знакомятся с новыми тенденциями и творческими находками со всех концов земного шара. Здесь люди понимают, как многое сближает всех нас и как нужен нам мир! Витебский фестиваль искусств приобретает особое значение в деле укрепления мира и взаимопонимания между странами и народами.

И вот я говорю «мир, мир, взаимопонимание»! Вы знаете, это не на злобу дня. Мы много десятилетий тому назад именно это определили главным. И кто бы мог подумать, что мы сегодня будем так актуальны в нашем славянском мире! Поэтому, мир, мир и еще раз мир!

13 июля прозвучали в последний раз в 2015 году позывные «Славянского базара в Витебске».

Но на этом фестиваль не закончился. По традиции, «Славянский базар» уходит из Витебска медленно, оставляя за собой сладкое фестивальное послевкусие.

А пока горожане и гости атакуют «Город мастеров», где в эти минуты все еще продолжают впечатлять людей.

Картошку любят не только в Беларуси, но и в Литве. Правда, готовят ее несколько иным способом, что демонстрируют в «Городе мастеров». Сначала накручивается на шампур картофель, растягивается хорошенько по всему шампуру, опускается в масло. В итоге получается ароматный картофельный шашлык.

У витебчан осталось буквально пару часов, чтобы успеть отведать шашлык, жаренный на вилах, или купить подарки. Уже 15 июля «Город мастеров» исчезнет ровно на год. Равно как и сам фестиваль. Люди признаются: прощание со «Славянкой» дается им непросто.

Гости фестиваля:

Очень жалко. Хорошее мероприятие. Приехали издалека домой, давно не были дома, 4 месяца. Красиво все. Шикарно.

Конечно, не хочется. Очень интересно. Но год, вообще, пролетает очень быстро. Поэтому, кажется, недавно это было и сейчас опять.

Полностью завершится фестивальная программа в Витебске 15 июля концертом группы «Би-2».

А между тем город уже готовится к юбилейному, 25-му, «Славянскому базару». Организаторы обещают несколько измененный формат и совершенно новые сценические одеяния Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.