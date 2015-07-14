Александр Рыбак: Витебск - современный город, но он сохранил свои корни

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в формате музыкального нон-стоп. Несмотря на официальное закрытие песенного форума, которое состоялось накануне вечером, в городе над Двиной и сегодня повсюду звучит музыка. В яркую палитру после-фестивальной программы продолжают добавлять краски ремесленники из Города мастеров, театралы и артисты. И все же, все понимают, что пришла пора сказать «Славянском базару» до свидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рыбак, певец:

Витебск - современный город, но он сохранил свои корни. Приятно это видеть. Меня всегда ностальгия тянет сюда.

Начинают подводить итоги «Славянского базара» и организаторы. Ранняя продажа билетов на основные площадки фестиваля позволила значительно увеличить количество зрителей. В итоге – многие концерты прошли с аншлагом. Их посетили не меньше 100 тысяч человек. А тот факт, что директор «Славянского базара» стал председателем Всемирной ассоциации фестивалей, доказывает: Славянский базар приобрел статус крупнейшего авторитетного форума.