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Александр Рыбак: Витебск - современный город, но он сохранил свои корни

14 июля 2015 14:31
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Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в формате музыкального нон-стоп.  Несмотря на официальное закрытие песенного форума, которое состоялось накануне вечером, в городе над Двиной и сегодня повсюду звучит музыка. В яркую палитру после-фестивальной программы продолжают добавлять краски ремесленники из Города мастеров, театралы и артисты. И все же, все понимают, что пришла пора сказать «Славянском базару» до свидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рыбак, певец:
Витебск - современный город, но он сохранил свои корни. Приятно это видеть. Меня всегда ностальгия тянет сюда.

Начинают подводить итоги «Славянского базара» и организаторы. Ранняя продажа билетов на основные площадки фестиваля позволила значительно увеличить количество зрителей. В итоге – многие концерты прошли с аншлагом. Их посетили не меньше 100 тысяч человек.  А тот факт, что директор «Славянского базара» стал председателем Всемирной ассоциации фестивалей, доказывает: Славянский базар приобрел статус  крупнейшего авторитетного форума.

# Культура # Александр Рыбак

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