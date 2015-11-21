Прямой эфир

13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте

21 ноября 2015 21:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. Международный песенный конкурс детское «Евровидение» завершился в Софии.

В престижном музыкальном форуме приняли участие юные дарования из 17 стран.

А победу празднует Мальта. 13-летняя Дестини Чукуньере черпает вдохновение в творчестве Бейонсе и Ареты Франклин. Девочка называет музыку своей стихией и тому свидетельства – убедительные победы на престижных национальных и итальянских музыкальных конкурсах. Дестини дважды представляла Мальту на детском фестивале Сан-Ремо и однажды выиграла.

13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте -1


Дестини Чукуньере

На счету Дестини 185 баллов. Второе место занял представитель Армении Мика с результатом 176 баллов. На третьем месте –  Лина Кудузович из Словении (112 баллов).

13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте -4


Дестини Чукуньере

Слоганом конкурса стал хештег #discover, что в переводе означает #открывай. Логотип представляет собой одуванчик, от которого в разные стороны разлетаются семена. По задумке организаторов, логотип показывает, что в Болгарии молодежь – это семена будущего, которые, открывая новое для себя и окружающих, сохраняют традиции.

13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте -7


Руслан Асланов

13-летний представитель Беларуси Руслан Асланов занял четвертое место. На евровизийной сцене он исполнил композицию «Волшебство».

Номер белорусского участника получился интерактивным благодаря эксклюзивному графическому оформлению. На заднем фоне сцены изображено дерево (см.видео), меняющее свой цвет на протяжении всего выступления Руслана. Кульминацией песни стал припев на английском языке, именно в этот момент дерево засияло, а со сцены в зрительный зал разлетелись десятки светодиодных бабочек. 

13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте -10

На большой сцене Руслан не новичок. Напомним, он стал финалистом украинского теле-шоу «Голос» и завоевал третье место на детском конкурсе «Новая волна».

Талант Руслана первой разглядела его бабушка, которая буквально настояла на том, чтобы отдать мальчика в вокальную студию (подробности здесь).

# Культура # Фотофакт # Руслан Асланов

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пройдет четвертый Международный фестиваль «JazzinMinsk-2015»
20 ноября 2015 08:39

В Минске пройдет четвертый Международный фестиваль «JazzinMinsk-2015»

Урывак з рамана У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»(А. Пастрэвіч)
20 ноября 2015 08:04

Урывак з рамана У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»(А. Пастрэвіч)

Танцевальный коллектив «Легеды Кавказа» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
20 ноября 2015 07:35

Танцевальный коллектив «Легеды Кавказа» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ