13-летняя Дестини Чукуньере принесла победу Мальте на «Детском Евровидении», Беларусь – на 4-м месте

А победу празднует Мальта. 13-летняя Дестини Чукуньере черпает вдохновение в творчестве Бейонсе и Ареты Франклин. Девочка называет музыку своей стихией и тому свидетельства – убедительные победы на престижных национальных и итальянских музыкальных конкурсах. Дестини дважды представляла Мальту на детском фестивале Сан-Ремо и однажды выиграла.

В престижном музыкальном форуме приняли участие юные дарования из 17 стран.

На счету Дестини 185 баллов. Второе место занял представитель Армении Мика с результатом 176 баллов. На третьем месте – Лина Кудузович из Словении (112 баллов).

Слоганом конкурса стал хештег #discover, что в переводе означает #открывай. Логотип представляет собой одуванчик, от которого в разные стороны разлетаются семена. По задумке организаторов, логотип показывает, что в Болгарии молодежь – это семена будущего, которые, открывая новое для себя и окружающих, сохраняют традиции.

Номер белорусского участника получился интерактивным благодаря эксклюзивному графическому оформлению. На заднем фоне сцены изображено дерево (см.видео), меняющее свой цвет на протяжении всего выступления Руслана. Кульминацией песни стал припев на английском языке, именно в этот момент дерево засияло, а со сцены в зрительный зал разлетелись десятки светодиодных бабочек.

13-летний представитель Беларуси Руслан Асланов занял четвертое место. На евровизийной сцене он исполнил композицию «Волшебство».

На большой сцене Руслан не новичок. Напомним, он стал финалистом украинского теле-шоу «Голос» и завоевал третье место на детском конкурсе «Новая волна».

Талант Руслана первой разглядела его бабушка, которая буквально настояла на том, чтобы отдать мальчика в вокальную студию (подробности здесь).