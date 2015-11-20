Танцевальный коллектив «Легеды Кавказа» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа», Виктор Лобжанидзе, Нана Палавандишвили.

Мы вас представили как белорусские грузины. Кто-то здесь, наверное, родился, а кто-то – и приехал. Как судьба распорядилась: когда вы впервые, так сказать, «ступили на землю белорусскую»?

Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа»:

Я родился в Азербайджане, на тот момент это была одна страна – СССР, куда входили и Грузия, и Азербайджан, и Беларусь, и еще многие страны. Самое главное в жизни – это любовь. И с этого, наверное, стоило и начать. Как результат большой любви двух прекрасных народов: Грузии и Беларуси. Сейчас рядом с нами сидит Нана Палавандишвили, чей папа является грузином, а мама – белорусская красавица.

Получается, в Беларусь все приехали из-за любви?

Виктор Лобжанидзе:

Я впервые приехал в очень славный город – город Гродно. Это было, конечно, давно, и впечатления были, конечно, огромны после приезда и знакомством вначале с городом, потом уже – и с людьми. Конечно, разный менталитет, разный темперамент, чем в Грузии. Но Грузия… Грузия, я вам скажу, она такая интересна. И интересна она, прежде, именно этой разностью темперамента грузинского народа. Те, кто живут в горах, «горские» – более темпераментные, более горячие. А те, кто на равнине – более спокойные. Поэтому нельзя сказать, что белорусы не вписываются в грузинский менталитет. Общее, что объединяет белоруса и грузина – добропорядочность, дружелюбие и терпимость. Это присутствует как у белорусов, так и у грузинов.

Понятно, что у всех людей на земле – большая родня, а у кавказских народов – особенно. Это единство, родственное, кровное отношение. Даже свадьбу у вас по-другому отмечают – практически тысячи людей. Есть ли такое ощущение, что вы приехали и тосковали по друзьям, близким, либо здесь этот круг возобновился, воссоединился.

Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа»:

Да, там скучать времени не было, все те моменты, которые вы рассказываете, все те торжественные мероприятия и то, как мы их отмечаем у себя на Родине, – мы их точно также отмечаем и в Минске.

Поэтому та же свадьба – мы обычно празднуем ее в количестве 400-500 человек, празднуем как бы так... «по-нашенскому»… «Беларусь для нас тоже сапраўдная Радзіма».

У нас ассоциация с Грузией, что это страна хорошо накрытых столов, тосты на полчаса… Чувствуется ли разница в кухне?

Виктор Лобжанидзе:

Конечно, если мы будем говорить о грузинской кухне, то полностью присутствует ее разнообразие. Присутствует влияние средиземноморской кухни. В грузинском застолье нет «праздничной кухни». Она есть – повседневная. Каждый день – питаться празднично.

Кому принадлежала идея создания этого танцевального коллектива?

Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа»:

Идея пришла мне и очень близкому для меня человеку, другу. Мы начали учиться нашим народным кавказским танцам с 2010 года. На тот момент приехал наш преподаватель – заслуженный артист Грузии, открыл свой ансамбль с целью полюбить грузинские танцы и грузинскую культуру.

А как пришла к нам идея?

Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа»:

Собственно, когда мы с папой были вместе и думали поводу коллектива, мы думали, что будут не только грузинские танцы, но и другие кавказские танцы, с которыми мы будем выступать в Республике Беларусь. Коллектив «Легенды Кавказа» - название говорит само за себя. Идея заключается в том, что сначала перед выступлением звучит легенда определенного танца, и она плавно переходит в хореографию. Таким образом, если мы дадим около 20 выступлений, это уже и будет 21 легенда.

Нана, есть ли отличие между белорусскими мужчинами и грузинами, или же представителями других кавказских народов?

Нана Палавандишвили:

Это зависит от того, какой менталитет. Как люди воспитываются в семье.

Существует мнение о том, что у грузинов песни и танцы – это в крови.

Тамаз Рашоев:

Присутствует на генном уровне. Слышь мотивы и начинаешь двигаться.

Вюсал Караев, художественный руководитель коллектива «Легеды Кавказа»:

Грузия славится как минимум тремя позициями: своими танцами, своей кухней и своими песнями. Наша цель – познакомить жителей Беларуси с культурой Кавказа: танцами и музыкой.