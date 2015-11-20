Урывак з рамана У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»(А. Пастрэвіч)

Эта страница нашей программы адресуется всем, кто питает интерес к белорусской культуре. Мы продолжаем идти по творческому пути классика белорусской литературы - Владимира Короткевича накануне 85-летия писателя.

Для кого-то, возможно, это будет открытием, но Владимир Семенович был потомком известного шляхецкого рода ВКЛ. Род Короткевичей в письменных источниках упоминается с 1546 года.

Возможно, именно поэтому в творчестве писателя особое место занимает исторический роман «Каласы пад сярпом тваім», который как раз и посвящен событиям в Беларуси и Литве начала 1860 годов, а точнее подготовке восстания Кастуся Калиновского.

Интересно, что сам роман был написал ровно через сто лет после описанных в нем событий.