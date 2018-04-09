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11 апреля на «фолк-дискотеке» в Молодечно пройдёт мастер-класс по народному танцу

09 апреля 2018 16:20
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Новости Беларуси. Культура в движении. Вечерина белорусского народного танца пройдет 11 апреля в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

11 апреля на «фолк-дискотеке» в Молодечно пройдёт мастер-класс по народному танцу-1

11 апреля на «фолк-дискотеке» в Молодечно пройдёт мастер-класс по народному танцу-3

Возраст участников не имеет значения. Всех, кто не умеет танцевать, обучат. А те, кто умеет – покажут мастер-класс. В качестве «хедлайнера» на «фолк-дискотеку» приглашен этнохореограф и организатор фольклорных фестивалей Николай Алексеевич Козенко.

# Культура # Танцы # Фотофакт

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