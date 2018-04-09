Посмотреть, как Беларусь выглядела раньше и как сейчас. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины

На них Беларусь – с высоты птичьего полета. Также в экспозиции открытки, выпущенные в тираж в минувшем столетии. Благодаря им можно совершить путешествие в прошлое городов и местечек, которые стали началом жизненного пути для целых поколений белорусов.

Владимир Лиходедов, писатель, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»:

Самая главная задача этой выставки – чтобы посетители посмотрели старые и новые фотографии, посмотрели, как раньше выглядела наша родина, как сейчас. Подумали, что можно сделать для восстановления архитектурных памятников, что можно сделать так, чтобы наша Беларусь стала еще краше и лучше.

В Год малой родины интерес к истории, краеведению и неизученным местечкам Беларуси только возрастает. Подтверждение тому и эта выставка в Национальной библиотеке.