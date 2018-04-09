«Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент». Фестиваль камерной музыки проходит в Полоцке

Новости Беларуси. Камерное искусство в древних стенах. Полоцк на месяц превратился в центр высокого творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В неповторимой атмосфере Софийского собора звучат произведения великих композиторов всех времен, премьеры отечественных и зарубежных авторов. Участниками Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки в 2018 году стали известные музыканты и молодые таланты из Беларуси, Германии, Литвы, России, Исландии и Эстонии.

Дмитрий Юхневич, скрипач камерного оркестра:

Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент. Звук летит, минимум усилий надо прилагать.

Я сам вырос в городе Новополоцке. Учился и с самого детства часто находился в этом зале. Слушал концерты органной музыки. Играл в составе оркестра, сольно. В рамках фестиваля я здесь в первый раз. Это большая честь для меня.

Фестиваль входит в число наиболее выдающихся событий в музыкальной жизни Беларуси. На протяжении месяца в Софийском соборе можно услышать шедевры старинной и современной камерной музыки.