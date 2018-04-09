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«Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент». Фестиваль камерной музыки проходит в Полоцке

09 апреля 2018 07:43
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Новости Беларуси. Камерное искусство в древних стенах. Полоцк на месяц превратился в центр высокого творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент». Фестиваль камерной музыки проходит в Полоцке-1

В неповторимой атмосфере Софийского собора звучат произведения великих композиторов всех времен, премьеры отечественных и зарубежных авторов. Участниками Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки в 2018 году стали известные музыканты и молодые таланты из Беларуси, Германии, Литвы, России, Исландии и Эстонии.

«Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент». Фестиваль камерной музыки проходит в Полоцке-4

Дмитрий Юхневич, скрипач камерного оркестра:
Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент. Звук летит, минимум усилий надо прилагать.

Я сам вырос в городе Новополоцке. Учился и с самого детства часто находился в этом зале. Слушал концерты органной музыки. Играл в составе оркестра, сольно. В рамках фестиваля я здесь в первый раз. Это большая честь для меня.

Фестиваль входит в число наиболее выдающихся событий в музыкальной жизни Беларуси. На протяжении месяца в Софийском соборе можно услышать шедевры старинной и современной камерной музыки.

«Потрясающий зал, очень хорошо звучит инструмент». Фестиваль камерной музыки проходит в Полоцке-7

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт

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