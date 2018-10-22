«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров

Первая страница в истории белорусской анимации была написана в 1971 году. В тот год режиссёры Владимир Голиков и Марта Лубянникова приехали в Минск и сделали кукольный анимационный фильм «Незнайка-поэт».

И вот уже на протяжении 47 лет «Беларусьфильм» трудится для своих маленьких зрителей. За всё время существования белорусской анимации было снято 214 мультфильмов.

Игорь Галиновский, директор студии анимационных фильмов «Беларусьфильм»:

В 1973 году появился первый рисованный мультфильм – это «Мальчик и птица». В 1973 году доводили нам планы и началось уже конкретное производство анимационных фильмов. Где-то с 1978 года – это вот уже та студия, которая на сегодняшний день существует, студия анимационных фильмов.

Создание мультфильмов – процесс небыстрый: одна минута на экране – это более чем полторы тысячи рисунков. 13-минутная анимашка требует около девяти месяцев кропотливой работы. И уложиться в эти сроки бывает не так просто, аниматоры буквально живут на студии.

Каждый год белорусские аниматоры выпускают от восьми до десяти мультфильмов, продолжительностью от 6,5 до 13 минут. Константин Андрюшечкин, компоузер:

Вот это всё – рисованная анимация, здесь всё нарисовано вручную, отсканировано на сканере, собрано в компьютере, покрашено, поставлено на фон.

Над созданием одного мультика работает порядка 80 влюблённых в своё дело человек. Известный белорусский аниматор Александр Ленкин – один из них. Александр Ленкин, режиссёр-постановщик:

Сейчас мы делаем сериал под названием «Тошка и его друзья», вторая серия у нас сейчас на подходе, называется «Тошка спешит на помощь». Мы живём в такой удивительной неповторимой стране и о ней хочется много-много рассказывать, но не просто рассказывать, а как-то необычно.

«Тошка спешит на помощь» появится на экранах белорусских зрителей уже совсем скоро. К слову, на создание первой серии этого мультфильма у аниматоров ушло более 10 месяцев непрерывной работы. Александр Ленкин:

Анимация – есть возможность показать наш окружающий мир с другого ракурса, с другими интонациями, с другими настроениями. Мне очень хочется, чтобы дети посмотрели и сказали: «О, в какой классной и интересной стране мы живём».

Константин Андрюшечкин:

Конечно, мы немного поменялись, у нас уже другие технологии, более современные, мы используем больше компьютеров в своей работе. Все наши мультфильмы – в них нельзя научиться ничему плохому.

Аниматоры работают в разных техниках. Нарисованные мультики ценятся больше и создаются с душой. Некоторые создатели мультиков работают с песком и даже с пластилином. Буквально через месяц они выпустят еще один мультфильм – «Як сiнячок да сонца лятаў».

Константин Костюченко, художник-постановщик, скульптор:

Это белорусская полесская сказка, которая затрагивает многие важные моменты – как дружба, взаимопомощь. В нашем же случае мультик не совсем рисованный получается, а у нас он наполовину лепной.