«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров

Первая страница в истории белорусской анимации была написана в 1971 году. В тот год режиссёры Владимир Голиков и Марта Лубянникова приехали в Минск и сделали кукольный анимационный фильм «Незнайка-поэт».
Первая страница в истории белорусской анимации была написана в 1971 году. В тот год режиссёры Владимир Голиков и Марта Лубянникова приехали в Минск и сделали кукольный анимационный фильм «Незнайка-поэт».
И вот уже на протяжении 47 лет «Беларусьфильм» трудится для своих маленьких зрителей. За всё время существования белорусской анимации было снято 214 мультфильмов.
Игорь Галиновский, директор студии анимационных фильмов «Беларусьфильм»:
В 1973 году появился первый рисованный мультфильм – это «Мальчик и птица». В 1973 году доводили нам планы и началось уже конкретное производство анимационных фильмов. Где-то с 1978 года – это вот уже та студия, которая на сегодняшний день существует, студия анимационных фильмов.
Создание мультфильмов – процесс небыстрый: одна минута на экране – это более чем полторы тысячи рисунков. 13-минутная анимашка требует около девяти месяцев кропотливой работы. И уложиться в эти сроки бывает не так просто, аниматоры буквально живут на студии.
Каждый год белорусские аниматоры выпускают от восьми до десяти мультфильмов, продолжительностью от 6,5 до 13 минут.
Константин Андрюшечкин, компоузер:
Вот это всё – рисованная анимация, здесь всё нарисовано вручную, отсканировано на сканере, собрано в компьютере, покрашено, поставлено на фон.
Над созданием одного мультика работает порядка 80 влюблённых в своё дело человек. Известный белорусский аниматор Александр Ленкин – один из них.
Александр Ленкин, режиссёр-постановщик:
Сейчас мы делаем сериал под названием «Тошка и его друзья», вторая серия у нас сейчас на подходе, называется «Тошка спешит на помощь». Мы живём в такой удивительной неповторимой стране и о ней хочется много-много рассказывать, но не просто рассказывать, а как-то необычно.
«Тошка спешит на помощь» появится на экранах белорусских зрителей уже совсем скоро. К слову, на создание первой серии этого мультфильма у аниматоров ушло более 10 месяцев непрерывной работы.
Александр Ленкин:
Анимация – есть возможность показать наш окружающий мир с другого ракурса, с другими интонациями, с другими настроениями. Мне очень хочется, чтобы дети посмотрели и сказали: «О, в какой классной и интересной стране мы живём».
Константин Андрюшечкин:
Конечно, мы немного поменялись, у нас уже другие технологии, более современные, мы используем больше компьютеров в своей работе. Все наши мультфильмы – в них нельзя научиться ничему плохому.
Аниматоры работают в разных техниках. Нарисованные мультики ценятся больше и создаются с душой. Некоторые создатели мультиков работают с песком и даже с пластилином. Буквально через месяц они выпустят еще один мультфильм – «Як сiнячок да сонца лятаў».
Константин Костюченко, художник-постановщик, скульптор:
Это белорусская полесская сказка, которая затрагивает многие важные моменты – как дружба, взаимопомощь. В нашем же случае мультик не совсем рисованный получается, а у нас он наполовину лепной.
В стадии разработки у киностудии проект, который планируется реализовать вместе с польскими коллегами. Мультфильм будет о белорусских зубрах, длительностью 90 минут. Увидеть белорусско-польский шедевр можно только к 2021 году. Ждём новинок и надеемся, что наша анимация станет популярнее и найдет больше отклика в сердцах маленьких зрителей.