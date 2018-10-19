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  • «Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе

«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе

19 октября 2018 09:46
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов.

Съемки в Европе – это интересно?

Алексей Гуськов, народный артист России:
Это как новое предложение, необыкновенно интересно. Мне приходит такое предложение, например, сыграть Папу Римского. Извините меня, пожалуйста, месяц ваш покорный слуга отказывается, не едет, а потом режиссер очень талантливый говорит: «А ты прочти сценарий, не как байопик (биографический фильм – прим. ред.), не как ты знаешь, а вот такой именно характер, что этот человек представляет для окружающих, в каких он находится собственных размышлениях о жизни». Так что это необыкновенно интересно. Вызовы начались именно с французского фильма «Концерт», где я сыграл дирижера Симфонического оркестра. Когда последний съемочный – 65 съемочных дней было – режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал: «Это ты», я говорю – «я». А он: «Если бы я это увидел, то никогда роль тебе не дал».

«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе-1

Сложно ли играть на разных языках?

Алексей Гуськов:
Но я говорить не могу, но понять могу. Это определенная такая система у меня выработалась после первой картины, сейчас я смогу объясниться. Мне все равно на каком языке сыграть, хоть на японском, вот это точно я вам говорю. Есть определенная метода, как я это делаю, как я к этому пришел, но везде это будет русский акцент, заблуждаться по этому поводу не надо. Везде я играю русских людей, находящихся там.

Алексей Гуськов рассказал о своем новом фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова».

«Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а комедию» (читать далее).

# Российские актеры # Кино # Алексей Гуськов # Фотофакт # Кино

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