«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов.

Съемки в Европе – это интересно?

Алексей Гуськов, народный артист России:

Это как новое предложение, необыкновенно интересно. Мне приходит такое предложение, например, сыграть Папу Римского. Извините меня, пожалуйста, месяц ваш покорный слуга отказывается, не едет, а потом режиссер очень талантливый говорит: «А ты прочти сценарий, не как байопик (биографический фильм – прим. ред.), не как ты знаешь, а вот такой именно характер, что этот человек представляет для окружающих, в каких он находится собственных размышлениях о жизни». Так что это необыкновенно интересно. Вызовы начались именно с французского фильма «Концерт», где я сыграл дирижера Симфонического оркестра. Когда последний съемочный – 65 съемочных дней было – режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал: «Это ты», я говорю – «я». А он: «Если бы я это увидел, то никогда роль тебе не дал».