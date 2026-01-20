В Мозамбике сильные дожди оставили тысячи людей в западне

В Мозамбике – масштабное наводнение. Сильные дожди оставили тысячи людей в западне, а целые районы оказались под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, это может быть самое разрушительное наводнение за последние 20 лет. Наибольший удар стихии пришелся на провинцию Газа, расположенную к северу от столицы Мапуту. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, пострадали более 400 тысяч человек. В пяти регионах разрушено или повреждено свыше 25 тысяч домов.

С начала сезона дождей в октябре погибли более 100 человек, однако точные данные о жертвах нынешнего наводнения пока отсутствуют. Ученые отмечают: климатические изменения усиливают частоту и силу подобных катастроф. Президент Мозамбика Даниэл Шапу отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, подчеркнув, что главная задача сейчас – спасение жизней сограждан.