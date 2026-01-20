Флагманская разработка «Амкодор» удостоена Государственного знака качества

В Беларуси обновили перечень продукции, удостоенной Государственного знака качества. Высшей оценки по итогам 2025 года удостоено 12 товаров. Среди новинок списка не только популярный национальный кондитерский бренд и символ белорусского автопрома, но и флагманская разработка предприятия «Амкодор». Речь идет об универсальном погрузчике новой модернизированной серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина тяжелого класса предназначена для решения широкого круга задач в строительстве, промышленности и коммунальной сфере. Ключевое преимущество модели – гидравлическое быстросменное устройство, которое позволяет оперативно подключать различное навесное оборудование и эффективно применять технику в разных отраслях экономики. Примечательно, что первая партия этих специализированных машин уже отправлена в Никарагуа.

Виталий Пышинский, начальник центра перспективного развития ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга:

При проектировании данной модели учитывалась не только инновационность в конструкции, но учитывалась и инновационность в системах безопасности, что делает работу данного погрузчика не только комфортной для водителя, но и безопасной.

История Государственного знака качества в Беларуси уходит корнями в советские традиции. В суверенной стране эта система возрождена в 2024 году указом Президента. Знак присваивают лишь той продукции, которая соответствует самым строгим критериям.