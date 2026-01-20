В Чехии продолжается расследование нападения: погиб один человек, ещё шестеро получили ранения

В Чехии продолжается расследование трагической стрельбы в здании городского совета. Напомним, в результате нападения погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Как стало известно, среди них – мэр города и трое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, стрелком оказался местный житель. Он открыл огонь прямо во время заседания, после чего покончил с собой. На месте происшествия криминалисты изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, хранившихся незаконно. Следствие исключает террористическую или экстремистскую подоплеку.

Основная версия – личные и семейные проблемы нападавшего. Сейчас специалисты изучают его окружение и мотивы, а также проверяют все обстоятельства трагедии. Состояние пострадавших различное: одна женщина получила тяжелые ранения, мэр и полицейские находятся под наблюдением врачей.