В Чехии продолжается расследование нападения: погиб один человек, ещё шестеро получили ранения
В Чехии продолжается расследование трагической стрельбы в здании городского совета. Напомним, в результате нападения погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Как стало известно, среди них – мэр города и трое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным полиции, стрелком оказался местный житель. Он открыл огонь прямо во время заседания, после чего покончил с собой. На месте происшествия криминалисты изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, хранившихся незаконно. Следствие исключает террористическую или экстремистскую подоплеку.
Основная версия – личные и семейные проблемы нападавшего. Сейчас специалисты изучают его окружение и мотивы, а также проверяют все обстоятельства трагедии. Состояние пострадавших различное: одна женщина получила тяжелые ранения, мэр и полицейские находятся под наблюдением врачей.
Прокоп Воленик, представитель службы неотложной помощи:
Трагическое событие в Хрибске унесло две жизни. Ранены шесть человек. Двое получили серьезные травмы и были доставлены в травматологический центр, в то время как четыре человека получили легкие травмы и также госпитализированы. Можно констатировать, что в основном это были огнестрельные ранения и другие травмы, вызванные эвакуацией из здания.
На месте работают психологи, оказывая помощь очевидцам. Министр внутренних дел Чехии заявил, что ситуация находится под контролем, но происшествие стало шоком для небольшой общины. Хрибска – город с населением всего около 1 300 человек.