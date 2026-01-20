Новый этап проекта «100 идей для Беларуси» стартует – начинаются региональные отборы финалистов

Новый этап проекта «100 идей для Беларуси» стартует сегодня, 20 января, – начинаются региональные отборы финалистов. Инициатива реализуется Белорусским республиканским союзом молодежи и стала одной из самых заметных площадок для молодых исследователей, студентов и школьников. Главная цель – поддержка талантливой молодежи и превращение перспективных идей в реальные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники представляют разработки в самых разных сферах: от науки и технологий до экологии, медицины, образования и IT. Экспертные комиссии оценивают практическую значимость, инновационность и возможность внедрения предложенных решений. Лучшие идеи получат шанс выйти в финал и будут представлены на республиканском уровне. Там авторы смогут не только заявить о себе, но и получить поддержку для реализации своих проектов.

За годы существования конкурса многие идеи уже нашли применение в экономике и социальной сфере, а некоторые стали успешными стартапами. 2026-й обещает новые открытия и яркие проекты, которые помогут развивать регионы и укреплять инновационный потенциал страны.