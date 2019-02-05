В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»
Опубликован новый трейлер мультфильма «История игрушек 4».
По сюжету друзей – астронавта Базза и ковбоя Вуди – ждут новые приключения. Теперь игрушки живут в доме у новой хозяйки, которая готовится пойти в детский сад. И у друзей впереди путешествия, погони и много новых знакомых.
За сутки трейлер посмотрели более 1,5 миллионов раз.
Первый фильм франшизы о жизни игрушек вышел в 1995 году и полюбился зрителям.
Режиссером новой части стал Джош Кули – автор сценария мультфильма «Головоломка». Главного персонажа – ковбоя Вуди – снова озвучивает Том Хэнкс.
Третья часть истории про Базза Лайтера и ковбоя Вуди попала в топ лучших мультфильмов в мире.
Кто еще попал в рейтинг (смотрите здесь).