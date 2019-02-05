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В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»

05 февраля 2019 10:57
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Опубликован новый трейлер мультфильма «История игрушек 4».  

По сюжету друзей – астронавта Базза и ковбоя Вуди – ждут новые приключения. Теперь игрушки живут в доме у новой хозяйки, которая готовится пойти в детский сад. И у друзей впереди путешествия, погони и много новых знакомых.  

В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»-1

Фото: Pixar

За сутки трейлер посмотрели более 1,5 миллионов раз.  

Первый фильм франшизы о жизни игрушек вышел в 1995 году и полюбился зрителям.  

В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»-4

Фото: imdb.com

Режиссером новой части стал Джош Кули – автор сценария мультфильма «Головоломка». Главного персонажа – ковбоя Вуди – снова озвучивает Том Хэнкс.  

В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»-7

Фото: imdb.com

Третья часть истории про Базза Лайтера и ковбоя Вуди попала в топ лучших мультфильмов в мире. 

Кто еще попал в рейтинг (смотрите здесь).  

# Мультфильмы # Кино

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