В сети появился новый трейлер мультфильма «История игрушек 4»

Опубликован новый трейлер мультфильма «История игрушек 4». По сюжету друзей – астронавта Базза и ковбоя Вуди – ждут новые приключения. Теперь игрушки живут в доме у новой хозяйки, которая готовится пойти в детский сад. И у друзей впереди путешествия, погони и много новых знакомых.

Фото: Pixar

За сутки трейлер посмотрели более 1,5 миллионов раз. Первый фильм франшизы о жизни игрушек вышел в 1995 году и полюбился зрителям.

Фото: imdb.com

Режиссером новой части стал Джош Кули – автор сценария мультфильма «Головоломка». Главного персонажа – ковбоя Вуди – снова озвучивает Том Хэнкс.

Фото: imdb.com