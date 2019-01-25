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«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале

25 января 2019 17:18
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Новости Беларуси. Камера, мотор, стоп, снято. Киностудия «Беларусьфильм» продолжает съемки фильма «Пока будет небо», посвященного Янке Купале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-1

Сегодня в основе событий – манифестация. На улице Герцена – массовое уличное шествие, Янка Купала свидетель происходящего. Кстати, классика белорусской литературы играет Николай Шестак – латвиец, но с белорусскими корнями.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-4

По мнению режиссера, актер – практически прототип героя. Он научился читать, говорить и немного писать по-белорусски. Но четко следует примете: никаких интервью до конца съемочного процесса.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-7

Наталья Навоенко, художник-постановщик:
Для главных актеров это особенно сильные переживания, потому что в ту эпоху – это был реальный расстрел, перед тобой замертво падают люди. Это глубокие переживания, особенно для поэта, для человека, у которого чувствительная душа. Актер очень долго настраивается, он очень углублен в этот образ.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-10

Название исторической драмы «Пока будет небо» – отсылка к строкам «Не загаснуть зоркі ў небе». Стихотворение уже больше века – неофициальный гимн белорусов.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-13

Эксклюзивные кадры зритель сможет увидеть не раньше, чем через полгода, в четырехсерийном игровом фильме и киноверсии. А сегодняшний эпизод, на который ушел целый съёмочный день, превратится в три минуты на экране.

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-16

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-18

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-20

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-22

«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале-24

# Кино # Кино # Наталья Навоенко # Фотофакт

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