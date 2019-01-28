Гильдия киноактеров США назвала лучших актёров 2018 года

Награду в категории «Лучший актер» получил исполнитель роли Фредди Меркьюри – Рами Малек, в номинации «Лучшая актриса» победа досталась Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Новости США. Гильдия киноактеров США назвала лучших актеров 2018 года и вручила им награды. Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

К слову, обладатели наград Гильдии киноактеров часто становятся главными претендентами на премию «Оскар».

В категории «Лучший актерский состав в художественном фильме» победу одержал каст фильма «Черная пантера» . Картина стала первым кинокомиксом, который получил номинацию на «Оскар» в главной номинации.

Статуэтки за лучшую роль второго плана получили Махершала Али за роль в фильме «Зеленая книга» и Эмили Блант за роль в картине «Тихое место».

Также были отмечены актеры сериалов. Лучшим актером драматического сериала стал Джейсон Бейтман («Озарк»), а лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О («Убивая Еву»). Лучшим актерским составом в драматическом сериале был признан каст «Это мы».

Лучшим актером в комедийном сериале был признан Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»), актрисой – его партнер по сериалу Рэйчел Броснахэн.

Награду в категории «Лучший актерский состав в комедийном сериале» получила «Удивительная миссис Мейзел».