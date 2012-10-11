В Москве скончался журналист, писатель, автор проекта «В поисках утраченного» Глеб Скороходов

Новости России. В Москве на 83-м году жизни скончался писатель, телеведущий, киновед Глеб Скороходов. По предварительной информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Несмотря на проблемы со здоровьем, Скороходов до конца жизни продолжал работать.

Российская журналистика потеряла знатока советского искусства, пишет российская пресса.

Кира Прошутинская, телеведущая, продюсер:

Мы познакомились, наверное, больше 20 лет назад. Глеб делал, наверное, одну из лучших программ, которая рассказывала о людях кино. Абсолютно ни на кого не похожий, смешной, безумно трогательный, в чем-то наивный, непосредственный. Он оставит и телевизионный, и человеческий след в каждом из людей, которые знали его. Я уверена, что через какое-то время эти передачи будут повторяться, потому что это абсолютно уникальное явление и уникальный человек на нашем экране.

Зрители запомнили Глеба Скороходова как ведущего программ «В поисках утраченного» и «Киноистории с Глебом Скороходовым». В 60-е годы работал автором и режиссером главной редакции литературно-драматических программ Гостелерадио СССР, корреспондентом и редактором звукозаписывающей студии «Мелодия».

Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова:

Он учился очень хорошо, он был хороший студент и всегда был изящным журналистом, который писал, думал и отрабатывал свои фразы и идеи. Он был прекрасный журналист, и это большая потеря. Мы общались, не так часто, но общались, конечно... Замечательный, очень приятный был человек... Дружелюбный, общительный и очень талантливый как журналист. Он был одним из первых наших журналистов, который проявил себя среди как раз этих новых относительно видов журналистики, телевидения и очень активно занимался кино.

Скороходов – автор книг «Разговоры с Фаиной Раневской», «В поисках утраченного», «Три влечения Клавдии Шульженко», «Леонид Утесов: друзья и враги», «В поисках утраченного», «Ты – божество, ты – мой кумир», «Тайны граммофона».



В 2001-м Скороходов вместе с певицей Аллой Пугачевой создал цикл телевизионных программ «Вспоминая Рождество». Киновед преподавал во ВГИКе и на факультете журналистики Университета дружбы народов.