День Джеймса Бонда отмечают в мире

Новости Великобритании. 50-летний юбилей Джеймса Бонда отмечают сегодня, 5 октября, в Великобритании. Ровно полвека назад в Лондоне на экраны вышел первый фильм одноименного романа Яна Флеминга «Доктор Ноу».

Создатель агента 007, господин Флеминг – бывший журналист, служивший в годы войны личным помощником шефа разведки британского королевского флота. Одним из прототипов персонажа послужил вымышленный герой – капитан Бульдог Драммонд.

Согласно сюжету, Джеймс Бонд родился на Ямайке, сюда Флеминг перебрался в 42 года. Писатель присвоил своему герою имя Джеймса Бонда, автора подвернувшейся под руку книжки о пернатых обитателях Карибских островов. В интервью журналистам Ян пояснял, что хотел выбрать для своего герое простое имя – «тупой анонимный инструмент правительства, нейтральная фигура, окруженная экзотикой». К слову, Джеймс Бонд был оскорблен, когда узнал, что его инициалы использовалось в качестве имени для шпиона. Настоящий Бонд отомстил писателю, окрестив «Флемингом» птицу неприятной наружности, найденную в Индии.

Агент 007 давно стал одним из символов Британии, таким же, как Шерлок Холмс и леди Диана. Он популярен даже в 50 летнем возрасте. Без этого персонажа не смогла обойтись недавняя Лондонская Олимпиада. Напомним, агент 007 открыл Олимпийские игры в Лондоне на пару с английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Ролик о легендарном шпионе и Елизавете II вызвал бурю эмоций у зрителей и телезрителей. Агент 007 отправился приглашать королеву Елизавету II на церемонию открытия Олимпиады. Далее Крэйг и королева направились к вертолету, через несколько минут тот уже завис над Олимпийским стадионом, и из него выпрыгнули два парашютиста. Заиграла традиционная тема из фильмов про агента 007, и внезапно Елизавета II появилась в главной ложе, а из другого конца вышел Жак Рогге, президент Международного Олимпийского Комитета.

Бондиада с участием агента 007 в главной роли по праву входит в топ самых кассовых кинопроектов в мире кино. Создатели заработали на ней более 10 миллиардов долларов. Первого Бонда сыграл сэр Шон Коннери. Именно этот актёр, по мнению телезрителей, лучший Бонд из всех Бондов. Всего про легендарного шпиона снято двадцать две кинокартины. 23-й фильм о Джеймсе Бонде «007: Координаты "Скайфолл"» выйдет на экраны уже в конце октября. Главную роль в третий раз подряд сыграл Дэниел Крейг. Саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит британская певица Адель.

Джеймс Бонд в рекламе – тема отдельного исследования. За 22 фильма о Бонде многие марки одежды, аксессуаров и автомобилей получили распространение на рынке благодаря Бонду. В одной из последних серий – «Золотой глаз» – Бонд осуществляет рекламную поддержку спортивному BMW Z3. А шифровку из центра он получает при помощи магнитолы Alpine фирмы Motorola, лидера в цифровом автозвуке. В «Завтра не наступит никогда» герой ездит на BMW. Пьёт Бонд только водку «Smirnoff», а в экстремальных ситуациях пользуется электрошоковым устройством, вмонтированным в мобильный телефон «Ericson».