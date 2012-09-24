Продюсер «Звёздных воин» снимет фильм по сценарию белорусского режиссёра Сергея Лозницы

Новости Украины. Известный голливудский продюсер (сага «Звёздные воины») Рик МакКаллум планирует снять исторический фильм на территории Украины. Об этом он заявил на конференции «Кинобизнес: особенности, перспективы, возможности», которая состоялась в рамках Kiev Media Week. Режиссером и сценаристом картины станет белорусский режиссёр Сергей Лозница.

МакКаллум будет продюсировать приключенческую драму, действие которой происходит во время Второй мировой войны. Главная героиня – женщина-еврейка, которой удалось выжить во время массовых расстрелов в Бабьем Яру. В фильме планируется задействовать украинских и российских актеров, сообщает ctv.by со ссылкой на УНН.

Рик МакКаллум уверен, что история будет интересна зрителям по всему миру, поэтому предполагает выход картины в международный прокат и рассчитывает на привлечение государственной поддержки со стороны Украины, а также частных инвестиций. Кроме того, продюсер утверждает, что картина, несомненно, будет номинирована на «Оскар» в категории иностранных фильмов.

Справка ctv.by

Напомним, фильм «В тумане» Сергея Лозницы получил престижный приз жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на 65-м международном кинофестивале в Каннах, Гран-при VI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», приз «Золотой абрикос» на IX Международном кинофестивале в Ереване и награду Одесского международного фестиваля (ОМКФ).

Сегодня, 24 сентября стало известно о том, что картина «В тумане» завоевала награду и на XXI Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2012».

Фильм снят по мотивам повести Василя Быкова. События в картине разворачивается в 1942 году, Беларусь оккупирована немецкими войсками. В ходе расследования дела о подрыве поезда немцы арестовывают путевого обходчика Сущеню, но затем неожиданно отпускают. Местные жители начинают подозревать того в сотрудничестве с захватчиками. Двое партизан уводят Сущеню в лес, где собираются убить как предателя. На пути к месту казни они попадают под обстрел, и у Сущени появляется шанс доказать свою невиновность.