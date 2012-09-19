Российский актёр Дмитрий Нагиев шокировал зрителей новым имиджем

Новости России. Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев изменился до неузнаваемости для новой роли в кино, сообщают российские СМИ. Артист сменил привычный для публики образ героя-любовника и перевоплотился в толстяка.

Метаморфозы Нагиева зрители смогут увидеть в картине Артема Аксененко «Мужчина с гарантией». Фильм выйдет на большие экраны в сентябре нынешнего года. В главных ролях, помимо Нагиева, Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Дмитрий Нагиев утверждает, что как только прочитал сценарий, решил: образ нужно менять. К слову, режиссёр картины настаивал на образе мачо. Однако с помощью сложного пластического грима из Дмитрия сделали того, кого он и хотел. Сняв с лица артиста слепок, гримеры изготовили болванку, на которой потом формировались силиконовые накладки на щеки, подбородок и скулы (лоб, нос и губы у Дмитрия в фильме собственные).

Актёру пришлось ходить в гриме больше положенных трёх часов, в результате чего на теле Нагиева образовались неприятные раздражения. В одном из интервью актёр признался: в гриме неоднократно ходил по магазинам, но за всё время никто так и не попросил у него автограф.

Дмитрий Нагиев, российский актёр, телеведущий, шоумен:

Только в этом гриме можно ходить четыре часа, а мне приходилось дольше. В результате из-за этого высыпали неприятные раздражения. Интересно, что журналисты приезжали в магазин, где проходили съемки, и меня не узнавали. Когда я к ним подходил со словами: «Ребята, кого ищете?», они брезгливо отвечали: «Не ваше дело, одного актера». По реакции я сделал вывод, что из меня «ублюдок» вышел на славу.