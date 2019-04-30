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В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах

30 апреля 2019 20:17
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Новости Беларуси. Фильмы с таким разрешением показывали только в одном кинотеатре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах-1

Теперь насладиться самими свежими киноновинками в новом качестве можно и в Ленинском районе. Здесь работают одновременно два современных кинопроектора.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах-4

Это позволило увеличить световой поток и сделать 3D картинку более яркой и детализированной.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах-7

# Кинотеатры Минска # Кино # Фотофакт

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