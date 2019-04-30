В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах

Новости Беларуси. Фильмы с таким разрешением показывали только в одном кинотеатре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь насладиться самими свежими киноновинками в новом качестве можно и в Ленинском районе. Здесь работают одновременно два современных кинопроектора.