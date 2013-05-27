Новости мира. В Каннах подвели итоги 66-го кинофестиваля. Главный триумфатор Абделатиф Кешиш, французский режиссер тунисского происхождения, - с лентой «Жизнь Адель», которая повествует о любви двух девушек.

Гран-при, второй по значимости приз Канн, жюри под руководством Стивена Спилберга присудило фильму «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов. Картина рассказывает о начинающем фолк-певце, который пытается пробиться на большую сцену.

Лучшим режиссером признан самый молодой участник основного конкурса мексиканец Амат Эскаланте, снявший социальную драму о жизни в мексиканской провинции «Эли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.