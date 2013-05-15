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Сегодня открывается 66 Международный Каннский фестиваль

15 мая 2013 08:23
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Новости Франции. Внимание всего мирового киносообщества приковано к Франции. На Лазурном берегу открывается 66 Международный Каннский фестиваль. За основной трофей - «Золотую пальмовую ветвь» - поборются 20 фильмов. Многие из них сняты победителями Канн разных лет. Например, Стивен Содерберг представит ленту «За канделябрами», а Роман Полански - картину «Венера в мехах».

Победителей определит жюри, председателем которого в этом году будет Стивен Спилберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кино # Каннский кинофестиваль

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