Сегодня открывается 66 Международный Каннский фестиваль

Новости Франции. Внимание всего мирового киносообщества приковано к Франции. На Лазурном берегу открывается 66 Международный Каннский фестиваль. За основной трофей - «Золотую пальмовую ветвь» - поборются 20 фильмов. Многие из них сняты победителями Канн разных лет. Например, Стивен Содерберг представит ленту «За канделябрами», а Роман Полански - картину «Венера в мехах».

Победителей определит жюри, председателем которого в этом году будет Стивен Спилберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.