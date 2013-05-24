Умер известный советский и российский режиссер Петр Тодоровский

Новости России. Большая потеря в мире киноискусства. На 88-м году после длительной болезни ушел из жизни известный советский и российский режиссер Петр Тодоровский.

На постсоветском пространстве, наверное, нет такого человека, который бы не видел фильмов Тодоровского. Он снимал и комедии, и мелодрамы, фильмы-притчи. «Городской романс», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор» навсегда войдут в классику советского кино.

Соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Петра Тодоровского его родным и близким выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что фильмы талантливого режиссера не раз украшали программу Минского кинофестиваля «Лiстапад». Смерть этого замечательного мастера стала невосполнимой потерей для всех, кто любит искусство кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.