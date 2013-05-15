Что представит Беларусь на Международном Каннском кинофестивале

Новости Беларуси. Внимание всего мирового киносообщества приковано к Франции. В эти минуты на Лазурном берегу открывается 66-й Международный Каннский фестиваль. За основной трофей – «Золотую пальмовую ветвь» - поборются 20 фильмов. Победителей определит жюри, председатель которого - Стивен Спилберг. В рамках специальной программы короткометражных фильмов Беларусь представит сразу шесть лент. 2 анимационные и 4 документальные.

Один из самых престижных мировых кинофорумов открывается в 66-ой раз. В Каннах по традиции соберутся кинематографисты со всего мира, в том числе и белорусские. Наша страна представит шесть лент — 2 анимационные и 4 документальные.

Олег Сильванович, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы хотели показать определенную творческую палитру наших авторов. Нам интересно показать какие-то национальные вещи, то, о чем мы сейчас думаем, что нас двигает. Заявить взгляд наших авторов, потому что мы сильно отличаемся от тех фильмов, которые показывают другие страны.

Для всех белорусских режиссеров, чьи фильмы будут представлены в Каннах, попадание на престижный кинофестиваль стало настоящим сюрпризом. Никто не ожидал, что из шести заявленных кинокартин в программу «короткометражек» попадут все шесть.

Александр Ленкин, режиссер:

Я не один снимаю, у меня большая группа моих соратников. И для меня, и для них важно, что результат их труда имеет интерес публики, а если это все происходит в Каннах, то, наверное, результат утраивается, удесятеряется.

Александр Ленкин везет в Канны третью часть своего мультсериала «Рыбка по имени Нельзя». Несмотря на такое важное мероприятие, как участие в престижном кинофоруме, работа над следующей частью не останавливается ни на минуту.

Сейчас идет работа над четвертой частью мультфильма «Рыбка по имени Нельзя», третья часть которого и отправилась в Канны. В век 3D белорусы покоряют мир рисованной анимацией, все персонажи создаются вручную.

Так что есть все шансы, что на белорусские анимационные картины обратят внимание. Особенно это важно для полнометражного мультфильма «Приключения Нестерки», который будет представлен в национальном павильоне Беларуси.

К слову, национальный павильон — своеобразное кинематографическое посольство нашей страны - будет работать на Каннском фестивале уже в третий раз. Участие в таком значимом форуме может стать для белорусских кинематографистов новым этапом в творчестве, ступенькой на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.