В чем заключается магия мультипликации?
Трудно объяснить, почему, невзирая на возраст, мы так любим смешных и трогательных мультяшных персонажей. Но, наверное, именно в этом и заключается магия мультипликации. Чтобы хоть чуть-чуть разобраться, корреспонденты СТВ отправились на «Беларусьфильм» к режиссеру, который свою жизнь посвятил именно этому, казалось бы, несерьезному занятию.
Владимир Петкевич, режиссер-мультипликатор:
Пытаюсь, в общем, не навредить своими фильмами, как у врачей принято, а все-таки рассказывать о каких-то здравых, положительных персонажах без особого уродства. В общем, в стиле народного лубка какого-нибудь.
Когда-то бытовало мнение: мультфильмы – это только для детей. Сегодня мы все чаще убеждаемся: хороший мультик любят посмотреть и взрослые, ведь мультипликация – это только способ выражения наших мыслей.
Владимир Петкевич, режиссер-мультипликатор:
Я, поскольку человек уже пожилой, старорежимный, воспитания, в общем-то, советского, делаю фильмы, последние, во всяком случае. Начинал тоже с артхауса всякого, Андрея Платонова делал и так далее. Я делаю сейчас семейное кино. Последние три фильма про Муху, Лису и Журавля, и сейчас Курочку Рябу сделал. Это такое, в общем, не для идиотов-детей, а для нормальных, не испорченных еще всякими черепашками и прочим.
Одна с последних работ Владимира Петкевича – мультфильм «Лиса и Журавль» – на Славянском форуме искусств получил почетную награду.
Режиссер к награде относится иронично, ведь главные судьи – это, в первую очередь, зрители.
Владимир Петкевич, режиссер-мультипликатор:
Самое младшее существо, которое это видело, – это внучка моего звукооператора Женя Рагозина, ей четыре года. Она, во-первых, досмотрела его до конца (все-таки 13 минут) и сказала: «Грустно». В общем, что-то поняла. Лет через пять, через десять, может, еще раз посмотрит и поймет чего-нибудь побольше.