В чем заключается магия мультипликации?

Трудно объяснить, почему, невзирая на возраст, мы так любим смешных и трогательных мультяшных персонажей. Но, наверное, именно в этом и заключается магия мультипликации. Чтобы хоть чуть-чуть разобраться, корреспонденты СТВ отправились на «Беларусьфильм» к режиссеру, который свою жизнь посвятил именно этому, казалось бы, несерьезному занятию.

Владимир Петкевич, режиссер-мультипликатор:

Пытаюсь, в общем, не навредить своими фильмами, как у врачей принято, а все-таки рассказывать о каких-то здравых, положительных персонажах без особого уродства. В общем, в стиле народного лубка какого-нибудь.

Когда-то бытовало мнение: мультфильмы – это только для детей. Сегодня мы все чаще убеждаемся: хороший мультик любят посмотреть и взрослые, ведь мультипликация – это только способ выражения наших мыслей.