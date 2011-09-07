Самая молодая белорусская рок-группа — MEN, победители Rock Junior 2011 в возрастной категории до 14 лет

Никите и Ефиму по 12 лет, Мише — 14. Они уже знают, как работают взрослые — взрослые музыканты. Помимо классических занятий в музыкальной школе ребята ещё и репетируют вместе. Рок-группа MEN – пожалуй, самая молодая в нашей стране.

Ребята так себя не только потому, что, несмотря на возраст, чувствуют себя настоящими мужчинами. MEN — это и аббревиатура из имён участников. Кстати, группа не играет кавер-версий известных песен, они исполняют свои композиции. Неизвестные, но только пока.

Ефим — группа MEN, победители Rock Junior 2011:

Первым я привёл басиста — Никиту. Мы живём в одном доме и очень хорошо знаем друг друга. А Миша пришёл уже примерно через год после того, как мы начали сыгрываться. Я его тоже знал достаточно давно.

Миша учится в музыкальной школе по классу саксофона и играет на электрогитаре. Ефим впервые сел за барабанную стойку ещё когда с трудом до неё доставал — в 8 лет. Никита тоже воспитывался на роке. Причин любить такое, не совсем детское, направление в музыке нашлось предостаточно.

Выступления группы MEN ещё впереди, однако, старт им был дан в начале 2011 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Команда участвовала в первом белорусском конкурсе Rock Junior, где заняла первое место в возрастной категории до 14 лет. Навряд ли жюри подкупила только детская непосредственность во взрослой музыке. Хотя кто сказал, что эта музыка должна быть взрослой. Свою музыкальную жизнь ребята считают хобби, но в мечтах о будущем группы по мелочам не размениваются. Что такое популярность, они знают пока теоретически, но вряд ли от неё откажутся.

Ефим — группа MEN, победители Rock Junior 2011:

Когда ты идёшь по улице, а на тебя все смотрят и говорят: «О, это же знаменитость!». Это очень классно, когда тебя все везде знают.

Миша — группа MEN, победители Rock Junior 2011:

Я считаю, что слишком большая популярность тоже не есть хорошо, потому что это уже тогда становится попсовым. Не популярным а попсовым.