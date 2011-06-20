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Трансформеры-3: тёмная сторона луны

20 июня 2011 12:33
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Майкл Бэй и Джеймс Кэмерон, чья команда занималась производством спецэффектов, на одном из премьерных показов побеседовали о спецэффектах и 3D в фильме «Трансформеры-3: тёмная сторона луны».

Джеймс Кэмерон, режиссер:
Все фильмы выигрывают от формата 3D. Особенно, когда снимки происходят с качественной режиссурой.

Майкл Бэй, режиссер:
Необходимо определить, каким образом с помощью формата 3D лучше вырисовать характеры и эмоции героев. Мне как режиссеру показывали окончательные результаты работ, а я решал, какой понадобится план, ракурс. Но вопрос в том, что 3D и спецэффекты - как новая игрушка, которой можно быстро наиграться.

Джеймс Кэмерон, режиссер:
Заинтересует ли это молодежь? В отличие от нас, это компьютерное поколение.
Но не стоит забывать и про другое. Мы много снимали кадров с каскадерами. Даже в воздухе, с целью получить максимально достоверную картинку.

Майкл Бэй, режиссер:
Все напоминает работу скульптора. А потом и самому интересно, что получится в результате. Раньше такого не делали.

От фильма не стоит ожидать особых драматургических моментов. Конечно, будет красивая картинка, спецэффекты, которые заинтересуют и детей, и взрослых.

Фото. Трансформеры-3: тёмная сторона луны

Фото. Трансформеры-3: тёмная сторона луны

# Кино # Кино

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