Майкл Бэй и Джеймс Кэмерон, чья команда занималась производством спецэффектов, на одном из премьерных показов побеседовали о спецэффектах и 3D в фильме «Трансформеры-3: тёмная сторона луны».

Джеймс Кэмерон, режиссер:

Все фильмы выигрывают от формата 3D. Особенно, когда снимки происходят с качественной режиссурой.

Майкл Бэй, режиссер:

Необходимо определить, каким образом с помощью формата 3D лучше вырисовать характеры и эмоции героев. Мне как режиссеру показывали окончательные результаты работ, а я решал, какой понадобится план, ракурс. Но вопрос в том, что 3D и спецэффекты - как новая игрушка, которой можно быстро наиграться.

Джеймс Кэмерон, режиссер:

Заинтересует ли это молодежь? В отличие от нас, это компьютерное поколение.

Но не стоит забывать и про другое. Мы много снимали кадров с каскадерами. Даже в воздухе, с целью получить максимально достоверную картинку.

Майкл Бэй, режиссер:

Все напоминает работу скульптора. А потом и самому интересно, что получится в результате. Раньше такого не делали.

От фильма не стоит ожидать особых драматургических моментов. Конечно, будет красивая картинка, спецэффекты, которые заинтересуют и детей, и взрослых.