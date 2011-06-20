«Древо жизни» с Брэдом Питтом – смотреть любителям арт-хауса

Брэду Питу уже 47 лет. Он участвует в различных кинопроектах, которые скоро увидит мир.

Уже в сентябре пойдет в прокат лента «Деньгобол», которая является спортивной бейсбольной драмой. В следующем году планируется три премьеры с его участием: «Дело Когана» про мафию, космическая фантастика и археологический фильм в стиле Индианы Джонса.

Сейчас Анжелине Джоули 36 лет. В ее списке новинок только одни фильм, но какой! «Клеопатра». Премьера планируется на 2013 год. В качестве режиссера, возможно, будет Дэвид Финчер.

Тем временем, Брэд Питт рассуждает о «Древе жизни»:

Не ожидайте в этом призере каннского фестиваля захватывающий сюжет. Массовая аудитория, возможно, не поймет фильма и вовсе. Даже не знаю, понравился бы он мне или нет. В любом случае «Древо жизни» – необычный фильм, который вызывает массу обсуждений и споров.

Фильм «Древо жизни» можно окрестить импрессионизмом. Смотреть нужно любителям арт-хауса. Отсутствуют бонусы для обычных зрителей. Красивая операторская работа, но скучное содержание, глубокие философские идеи. Даже на фестивале мнения критиков разделились.